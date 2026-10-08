La Corte Suprema convocó a dos conjueces para definir la validez del artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras

La Corte Suprema confirmó a los dos conjueces que intervendrán en la causa para definir la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras.

Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, y Juan Ignacio Pérez Curci, miembros de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, fueron elegidos para definir la cuestión que está en debate en el máximo tribunal de Justicia.

Como suplentes quedaron Jorge Morán, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, y Eduardo Farah, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.

La Corte convocó a los dos conjueces para destrabar el conflicto, luego de que sus tres jueces no alcanzaran la unanimidad para definir la validez del artículo que deroga la Ley de Tierras.

La causa

La causa se inició tras una demanda de la Asociación Civil Árbol de Pie, que consideró que dicha normativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei es inconstitucional y debe ser declarada nula. La entidad alertó que la derogación afecta al medioambiente, a la protección del territorio y los recursos naturales, y también a los derechos colectivos de los pueblos originarios.

La demanda se realizó en diciembre de 2023 ante la Justicia Federal de Bariloche, pero luego fue derivada a la Cámara Federal de La Plata, donde tampoco se trató el fondo del planteo y ahora, se espera que la Corte Suprema defina la cuestión.

La semana pasada, el máximo tribunal rechazó un amparo presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) por considerar que no cuentan con la legitimación para promoverlo y no había una controversia a resolver.