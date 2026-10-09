La Corte Suprema dictó una cautelar interina y suspendió la derogación de la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia dictó este viernes una medida cautelar interina y suspendió provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que derogaba la Ley de Tierras Rurales.

La resolución fue adoptada por mayoría por los jueces Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto con los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia.

De acuerdo con lo que determinó el máximo tribunal de Justicia, la suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y examine el pedido de medida cautelar presentado por la asociación.

La Corte consideró necesario adoptar una decisión provisoria para garantizar la tutela judicial efectiva y evitar posibles daños irreparables al ambiente.

En su resolución, destacó que la causa involucra asuntos relacionados con la tutela del daño ambiental y cuestionó que las instancias judiciales anteriores no hubieran dado respuesta a los planteos formulados por los demandantes.

Además, remarcó que el deber de los jueces es ser "celosos custodios de la Constitución Nacional y de las leyes", y sostuvo que la confianza en el Poder Judicial requiere aplicar las normas de manera razonable, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada caso.

El reclamo por la Ley de Tierras Rurales

La causa se originó a partir de una acción de amparo colectivo presentada por la Asociación Civil Árbol de Pie y otros particulares ante la Justicia Federal de Bariloche, a fines de diciembre de 2023.

Los demandantes solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. Argumentaron que la derogación de la Ley de Tierras Rurales podía comprometer el derecho a un ambiente sano y equilibrado, además de poner en riesgo la utilización racional de los recursos naturales y la preservación de la biodiversidad.

Sin embargo, el expediente fue remitido a otros tribunales sin que se resolvieran los planteos de fondo ni el pedido cautelar. Ante esa situación, los demandantes solicitaron nuevamente la intervención de la Corte.

Una medida provisoria y una disidencia

La resolución de la Corte no implica un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU 70/2023. La suspensión se mantendrá hasta que el Juzgado Federal de Bariloche analice la legitimación de los actores y resuelva el pedido cautelar.

El fallo también distinguió esta causa del expediente CECIM, en el que la Corte había rechazado la demanda por una cuestión procesal vinculada con la falta de legitimación del demandante, sin pronunciarse sobre el fondo de la controversia.

Por su parte, Rosenkrantz sostuvo que el máximo tribunal carecía de competencia para dictar una medida cautelar o interina y consideró que el expediente debía regresar a la Justicia Federal de Bariloche sin adoptar esa suspensión.