La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita
El máximo tribunal desestimó el recurso presentado por el empresario, quien había cuestionado la prescripción de la causa y también la duración del proceso. La condena está vinculada con una asociación ilícita que evadió impuestos en la comercialización de carne vacuna.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo presentado por José Alberto Samid contra la condena a cuatro años de prisión que recibió por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos en el negocio de la carne vacuna.
La defensa del empresario había insistido en su presentación que la causa estaba prescripta y cuestionó el tiempo que demandó el proceso judicial. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la presentación y mantuvo vigente la sentencia dictada contra Samid.
El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideró inadmisible el recurso. Por su parte, los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que los argumentos de la defensa constituían una reedición de planteos que ya habían sido rechazados y que habían sido ratificados.
La condena contra José Alberto Samid
En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico rechazó los planteos de prescripción y condenó a Samid a cuatro años de prisión.
En ese mismo juicio, la contadora María Susana Romero recibió una pena de tres años y medio, mientras que Claudio Pileo y Alicia Samid fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.
Según la sentencia, quedó acreditado que los integrantes de la asociación ilícita constituyeron o administraron más de una decena de sociedades vinculadas con la comercialización de carne vacuna.
La organización habría funcionado entre 1993 y 1996 y, de acuerdo con el fallo, utilizaba esas sociedades para operar en el mercado cárnico, evadir tributos correspondientes al Estado Nacional y ocultar la identidad de los responsables de las obligaciones fiscales.
Las defensas apelaron las condenas, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos relacionados con la prescripción y las sentencias. Samid llevó entonces su reclamo a la Corte Suprema, que finalmente lo desestimó.