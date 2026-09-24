La Corte Suprema ratificó la condena de Alberto Samid por asociación ilícita

La Corte Suprema de Justicia rechazó el planteo presentado por José Alberto Samid contra la condena a cuatro años de prisión que recibió por integrar una asociación ilícita dedicada a la evasión de impuestos en el negocio de la carne vacuna.

La defensa del empresario había insistido en su presentación que la causa estaba prescripta y cuestionó el tiempo que demandó el proceso judicial. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó la presentación y mantuvo vigente la sentencia dictada contra Samid.

El presidente de la Corte, Horacio Rosatti, consideró inadmisible el recurso. Por su parte, los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti señalaron que los argumentos de la defensa constituían una reedición de planteos que ya habían sido rechazados y que habían sido ratificados.

La condena contra José Alberto Samid

En abril de 2019, el Tribunal Oral en lo Penal Económico rechazó los planteos de prescripción y condenó a Samid a cuatro años de prisión.

En ese mismo juicio, la contadora María Susana Romero recibió una pena de tres años y medio, mientras que Claudio Pileo y Alicia Samid fueron condenados a tres años de prisión en suspenso.

Según la sentencia, quedó acreditado que los integrantes de la asociación ilícita constituyeron o administraron más de una decena de sociedades vinculadas con la comercialización de carne vacuna.

La organización habría funcionado entre 1993 y 1996 y, de acuerdo con el fallo, utilizaba esas sociedades para operar en el mercado cárnico, evadir tributos correspondientes al Estado Nacional y ocultar la identidad de los responsables de las obligaciones fiscales.

Las defensas apelaron las condenas, pero la Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos relacionados con la prescripción y las sentencias. Samid llevó entonces su reclamo a la Corte Suprema, que finalmente lo desestimó.