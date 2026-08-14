La Corte Suprema ratificó la destitución del "juez karateca" de Tucumán por un violento ataque a un delivery

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este jueves la destitución de Orlando Velio Stoyanoff Isas, el exjuez tucumano que fue conocido públicamente como el "juez karateca" tras protagonizar un violento episodio en la vía pública que quedó registrado en video. De esta manera, el máximo tribunal rechazó el planteo de la defensa y dejó firme la decisión de removerlo de su cargo.

Stoyanoff se desempeñaba como titular del Juzgado Civil en Familia y Sucesiones de Tucumán. El hecho que desencadenó la destitución del exmagistrado ocurrió el 11 de junio de 2021, en la localidad de Yerba Buena, cuando tuvo un enfrentamiento con un cadete que circulaba en motocicleta.

En las imágenes del episodio, que tuvieron una amplia difusión, se puede ver al exjuez persiguiendo a los gritos al motociclista. En medio de la situación, Stoyanoff le lanzó una patada y luego arrojó la moto contra el pavimento, en una escena que generó repercusión pública y derivó en cuestionamientos sobre su conducta.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron que el exmagistrado continuaba "subestimando la gravedad del hecho". Si bien Stoyanoff había reconocido que tuvo una conducta violenta, pedido disculpas y manifestado su intención de reparar los daños ocasionados, para la Corte esas circunstancias no alcanzaban para revertir la sanción.

En ese sentido, el máximo tribunal sostuvo que el episodio no podía ser considerado una falta menor, debido al nivel de violencia desplegado, las consecuencias que provocó y la repercusión que tuvo. Según los magistrados, lo sucedido aportó elementos suficientes para que el Jurado de Enjuiciamiento concluyera que se había afectado de manera irremediable la confianza pública tanto en el exjuez como en la Justicia provincial.

La Corte también puso el foco en las responsabilidades particulares que recaen sobre quienes ejercen la magistratura. Los jueces remarcaron que resultaba especialmente reprochable que una persona encargada de impartir Justicia decidiera resolver un conflicto mediante la violencia y por fuera de los canales institucionales establecidos.

La defensa de Stoyanoff había intentado revertir la destitución ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, pero su planteo fue rechazado. Ante esa decisión, recurrió al máximo tribunal nacional y sostuvo que la remoción había sido "desproporcionada, injusta y sin razón", mientras que calificó lo ocurrido como un "exabrupto".

No obstante, la Corte Suprema de la Nación concluyó que el exmagistrado había podido ejercer plenamente su derecho de defensa durante el proceso, presentar pruebas y ser sometido al procedimiento correspondiente. Por ese motivo, los jueces no encontraron una vulneración del debido proceso que justificara intervenir y resolvieron mantener firme la destitución.