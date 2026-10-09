La Corte Suprema sesiona de forma extraordinaria con el foco en la Ley de Tierras

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) sesionará este viernes a las 9 en una reunión convocada de urgencia con el objetivo de resolver la disputa sobre la vigencia de la Ley de Tierras Rurales (Ley 26.737). La determinación del máximo tribunal podría restablecer las restricciones a la adquisición de campos por parte de ciudadanos extranjeros, las cuales habían sido eliminadas mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 dictado por el presidente Javier Milei.

El expediente incluye una solicitud de medida cautelar promovida por la Asociación Civil Árbol de Pie, las comunidades Lafkenche y Lof Fcta Anecon, y la legisladora rionegrina Magdalena Odarda. De otorgarse la cautelar, volverían a regir las limitaciones legales a la compra de superficies rurales.

La realización de esta sesión extraordinaria responde a la falta de acuerdo entre los tres integrantes del máximo organismo: Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no alcanzaron la unanimidad de tres votos exigida para dictar sentencia.

Ante la imposibilidad de conformar una mayoría, el tribunal decidió convocar a dos conjueces para desempatar la definición.

La Corte Suprema podría destrabar el conflicto por la Ley de Tierras.

Los magistrados designados para destrabar la votación son Diego Barroetaveña, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal y miembro del Consejo de la Magistratura, y Juan Ignacio Pérez Curci, juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza. Ambos son penalistas con una extensa carrera en el Poder Judicial.

La urgencia institucional quedó sellada a través de una resolución firmada a las 19:09 del miércoles por el secretario de la Corte, Sergio Miguel Nápoli.

El documento acortó de 72 a 24 horas el plazo reglamentario para consentir la conformación del tribunal e indicó que, "en atención a las particulares circunstancias de la causa", se fijaba dicho término con la habilitación expresa de "días y horas inhábiles".

La causa judicial se inició en diciembre de 2023 en el Juzgado Federal de Bariloche, donde los demandantes objetaron la inconstitucionalidad del artículo 154 del decreto desregulador.

Posteriormente, la tramitación se derivó a la Cámara Federal de La Plata por conexidad con la acción iniciada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM), aunque ningún tribunal llegó a analizar el fondo de la controversia.

Sobre este punto, los promotores del amparo remarcaron que su legitimación resulta propia e independiente de la del CECIM: precisaron que no fundamentan la presentación en la soberanía nacional, sino en "derechos de incidencia colectiva vinculados con la protección del ambiente y derechos propios de los pueblos y comunidades indígenas" sobre sus territorios ancestrales.

Tensión política, comunicado oficial y diferencias internas





Como bien se informó, el trasfondo que aceleró la decisión del máximo tribunal se remonta al martes de la semana pasada, cuando la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación de la Ley de Tierras, al considerar que el CECIM no poseía legitimación activa.

Dicha resolución derivó en objeciones del arco político y en la advertencia de bloques opositores para impulsar la derogación total del DNU 70/2023 en el Congreso, en el marco de una sesión especial prevista para el próximo jueves.

Tras las repercusiones, la Corte hizo público un comunicado aclaratorio en el que sostuvo que su sentencia solo resolvió un aspecto de índole procesal y que "no afecta a otras medidas cautelares con el mismo objeto que están en trámite en distintos tribunales".



