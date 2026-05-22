Caputo anunció que la cosecha alcanzó un récord histórico en la campaña 2025/2026

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que la producción de los seis principales cultivos a nivel nacional alcanzó los 163,2 millones de toneladas durante la campaña 2025/2026, lo que representa un récord histórico y un incremento del 21,25% en comparación con el ciclo anterior.

Los datos surgen de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, precisó el jefe del Palacio de Hacienda en un posteo realizado en su cuenta X.

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Qué rendimiento obtuvo cada cultivo

La soja alcanzó una producción de 49,9 millones de toneladas, con un promedio de rendimiento por hectárea de 30,6 quintales.

El maíz, por su parte, registró una producción de 70 millones de toneladas, alcanzando un récord para los últimos 20 años. Los rindes de ese cultivo alcanzaron en promedio a 72 qq/ha, detalló Caputo.

El girasol, en tanto, marcó un récord histórico de producción con 7,4 millones de toneladas y un promedio de rendimiento a nivel país de 23,4 qq/ha.

El trigo, asimismo, registró una producción de 27,9 millones de toneladas, alcanzando también un máximo de la serie histórica. En tanto que la cebada y el sorgo aportaron 5,6 y 2,4 millones de toneladas, respectivamente.