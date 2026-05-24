La crítica de la Iglesia al Gobierno en la previa del Tedeum: "Son tiempos de intolerancia y rechazo al que piensa distinto"

En la antesala del tradicional Tedeum por el 25 de Mayo, la Iglesia Católica lanzó un mensaje con fuertes cuestionamientos al clima político y social actual, con referencias que se interpretan más como críticas al gobierno de Javier Milei. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, advirtió sobre el crecimiento de la intolerancia y las descalificaciones hacia quienes expresan opiniones diferentes.

"Qué difícil es hablar y respetar la diversidad en tiempos de intolerancia y de rechazo de todo el que piensa distinto", expresó el sacerdote durante una misa celebrada este domingo en la Catedral Metropolitana.

El mensaje llegó en la previa del Tedeum que se realizará este lunes en la Catedral porteña, ceremonia de la que participará el presidente Milei junto a integrantes de su gabinete. Sin embargo, la vicepresidenta Victoria Villarruel no asistirá, ya que no fue invitada por el Gobierno, en medio de la creciente tensión política entre ambos sectores.

Durante su homilía, García Cuerva retomó un pasaje de la Biblia para reflexionar sobre la convivencia y el respeto entre diferentes miradas. "Tres veces, San Pablo insiste con este concepto de la diversidad. Diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de actividades, pero todos proceden de un mismo Espíritu. Es decir, por un lado, nos insiste con la diversidad y, por otro lado, con la comunión", señaló.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Luego profundizó esa idea y vinculó el mensaje religioso con el escenario actual. "Qué difícil es hablar de diversidad cuando nos sentimos un poco dueños de la verdad y descalificamos cualquier opinión o pensamiento contrario", sostuvo el arzobispo.

Aunque evitó mencionar de manera explícita al Presidente o a funcionarios nacionales, las declaraciones fueron interpretadas como una crítica indirecta a la dinámica de confrontación instalada desde distintos sectores del oficialismo. En las últimas semanas, Milei protagonizó nuevos cruces con periodistas y dirigentes opositores, mientras continúan las tensiones políticas dentro del propio espacio gobernante.

La ceremonia religiosa del lunes volverá a reunir a la dirigencia política en un contexto marcado por las disputas internas, las críticas cruzadas y el deterioro del vínculo entre el Presidente y su vicepresidenta, una fractura que quedó expuesta nuevamente con la exclusión de Villarruel de la celebración oficial.