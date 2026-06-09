Las CTA protestan contra el ajuste, la pérdida del salario y el avance sobre los derechos laborales

La Plaza de Mayo será el epicentro de la protesta que llevarán adelante las dos CTA, de Trabajadores y Autónoma, en una convocatoria contra el Gobierno Nacional y el plan de ajuste que lleva adelante el presidente Javier Milei.

En Ciudad de Buenos Aires, la concentración será a partir de las 13 en la intersección de Piedras y Avenida de Mayo, para marchar hacia Casa Rosada, donde finalizará la jornada por los siete días de ayuno "para el despertar las conciencias".

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En el marco de la Jornada Nacional de Protesta, que se empalma con el cierre de la "Semana de ayuno para el despertar de las conciencias" que realizó la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común junto a Adolfo Pérez Esquivel, las centrales gremiales se suman al rechazo de las políticas económicas y sociales de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).

Uno de los titulares de la CTA, Hugo Yasky, sostuvo que la convocatoria busca "poner un freno al ajuste, la pérdida del poder adquisitivo y el avance sobre los derechos laborales", mientras que Hugo Godoy remarcó la necesidad de construir una respuesta social frente a "las políticas que profundizan la desigualdad y la exclusión".

¿Cuáles son los pedidos de la CTA ?





Entre las principales demandas se encuentra la derogación de la Ley de Modernización Laboral; el aumento de salarios y jubilaciones para tener haberes "dignos"; denunciar el hambre en Argentina; y manifestarse en contra de los recortes fundamentalmente en los sectores de Salud y Educación.

Desde las CTA anticiparon que la protesta buscará visibilizar "el rechazo a las políticas de ajuste y entrega" y reclamar un cambio de rumbo económico que priorice el empleo, salarios y protección social.

Finalmente, habrá un acto de cierre unitario, frente al Ministerio de Economía, para rechazar "las políticas de ajuste y entrega" del Gobierno Nacional.

Protesta de movimientos sociales y universitarios





Por otra parte, movimientos sociales y gremios universitarios realizarán este martes diferentes medidas de protesta contra el gobierno. La Unión de los Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) apuesta a las asambleas para pedir por el salario social, mientras que los representantes de las casas de estudio estarán en Tribunales para pedir que la Corte Suprema avale la Ley de Financiamiento Universitario.

La acción comenzará a las 10 frente a la secretaría de Trabajo de la Nación, donde la UTEP brindará una conferencia de prensa para pedir asistencias sociales ante un contexto que consideran crítico.

Los universitarios también realizarán una jornada de protesta (NA).

El evento servirá para anunciar asambleas en todo el país en las que se discutirá cómo "terminar con el ajuste" oficial. En dichas instancias también se discutirá la "continuidad, aumento y nuevas altas para el Salario Social, porque el trabajo se respeta y la dignidad de nuestras familias no se negocia".

"Que vuelvan los alimentos a los comedores y merenderos, el hambre es un crimen y el tejido comunitario de nuestros barrios se defiende; apoyo firme a las unidades productivas para seguir fortaleciendo el trabajo que sostiene a miles de compañeros; y que se reactiven las obras de infraestructura en nuestros barrios populares: porque la integración sociourbana es un derecho, no un negocio".



