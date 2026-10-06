La desocupación ya es "el principal problema del país" y 6 de cada 10 argentinos desaprueba a Milei

El último Monitoreo de Opinión Pública realizado por la consultora Management & Fit reflejó una fuerte desaprobación de la marcha de la economía bajo la gestión de Javier Milei. Además, reveló un cambio en las prioridades de la sociedad argentina: el desempleo se posicionó como la principal preocupación a nivel nacional, en un contexto marcado por crecientes dificultades para sostener los ingresos de los hogares.

Al analizar las mayores problemáticas del país, la desocupación concentró el 19,8% de las menciones frente al 17,6% registrado en la medición de julio, lo que representa una suba de 2,2 puntos porcentuales.

En sentido inverso, la preocupación por los precios y las tarifas retrocedió 3,5 puntos, ubicándose en el 18,9% tras haber alcanzado el 22,4% en el informe anterior.

Preocupaciones personales y mercado laboral





En la esfera individual, la dificultad para llegar a fin de mes se mantuvo como la principal angustia personal al reunir el 22% de las respuestas, pese a haber experimentado una baja de dos puntos respecto del relevamiento de julio.

El listado de inquietudes personales se completa con los bajos ingresos (17,2%), la inseguridad al salir a la calle (14%) y los problemas de endeudamiento personal o familiar (10,4%).

Encuesta sobre el principal problema del país.

En paralelo, el informe registró un incremento generalizado en los indicadores asociados al ámbito laboral e inmobiliario:

Falta de trabajo: La mención específica sobre estar desocupado o no conseguir empleo subió al 9,4% (frente al 8,9% de julio).

Temor al despido: La inseguridad de perder el empleo escaló al 4,5%, desde el 3,5% previo.

Vivienda: La dificultad para alquilar o acceder a una vivienda propia pasó del 4,9% al 7,4%.

En conjunto, la suma de todas las dificultades de índole económica concentró el 69,1% de las menciones del estudio.

Situación de los hogares, percepción general y expectativas





El impacto en la economía cotidiana repercute de manera directa en el presupuesto familiar.

Durante septiembre, el 52,4% de los hogares reportó algún tipo de complicación económica: un 31,2% afirmó que sus ingresos no le alcanzan y atraviesa algunas dificultades, mientras que un 21,2% sostuvo que enfrenta grandes dificultades.

En contraposición, solo el 11,8% manifestó que sus ingresos le alcanzan bien y cuenta con capacidad de ahorro.

Al evaluar el panorama general del país, el 56,7% de los encuestados consideró negativa la situación económica y social (un aumento de 1,9 puntos respecto a julio), en tanto que un 16,8% la calificó como positiva. En cuanto al desempeño futuro, la percepción negativa sobre cómo estará la Argentina dentro de un año aumentó 3,2 puntos en septiembre.

No obstante, un 59,1% proyectó que la coyuntura económica actual puede mejorar a futuro. Al desagregar esta perspectiva por edades, entre quienes sostienen que la situación no mejorará predomina la franja mayor de 40 años.

Por su parte, los menores de 40 años expresaron mayoritariamente que la recuperación podría concretarse en un plazo superior a un año.

Finalmente, el estado de ánimo frente a la realidad nacional refleja un predominio de sensaciones adversas. La preocupación y la desconfianza encabezaron las menciones con el 27,3%, seguidas por la tristeza con el 24%. En total, los sentimientos negativos sumaron el 65,1%, casi duplicando a los positivos (32,9%).

Javier Milei fue desaprobado por el 58%

En cuanto a la valoración directa de la gestión de Javier Milei al frente del Gobierno nacional, el informe indica que el nivel de aprobación se ubicó en el 36,6% durante septiembre, registrando un leve retroceso de 0,5 puntos porcentuales respecto al 37,1% obtenido en julio.

Por su parte, la desaprobación cerró en el 58,1% (frente al 58,6% de la medición previa), mientras que el segmento que no precisó respuesta ascendió al 5,3%.

Al desglosar los datos por género y franja etaria, el estudio pone en evidencia marcadas brechas en la percepción ciudadana.

Encuesta sobre la aprobación de la gestión de Javier Milei.

Mientras que la aprobación de la gestión cobra mayor fuerza entre los varones, alcanzando el 44,2% frente a un 52,5% de rechazo, en el electorado femenino la desaprobación se eleva al 63,9%, con apenas un 28,9% de respaldo.

Asimismo, el descontento se acentúa entre las personas de 40 años o más, donde la desaprobación escala al 60,1%, en comparación con el 55,8% registrado entre los menores de 40 años.







