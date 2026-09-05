La empresa petrolera SLB anunció que no realizará proyectos en las Islas Malvinas

Tras el anuncio del presidente Javier Milei sobre el endurecimiento de las sanciones a empresas que exploren o exploten hidrocarburos en las Islas Malvinas sin autorización argentina, la compañía global SLB comunicó que no participará en proyectos en el archipiélago.

La empresa, una de las más grandes del mundo, informó su decisión este sábado a través de un comunicado oficial de Schlumberger Argentina S.A., en la que puso el foco en el Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo, oficializado por el Gobierno tras la cadena nacional.

"SLB, en atención a lo establecido por Decreto 868/26 del Poder Ejecutivo Nacional, informa que no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Islas Malvinas", explicó la firma en su nota.

Además, indicó que tampoco lo hará "en los espacios marítimos circundantes". Tras esto, SLB señaló que su compañía "reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes".

El decreto mencionado establece sanciones para las empresas que realicen actividades petroleras no autorizadas en la zona. Además, exige una declaración jurada de cumplimiento de la ley para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), así como para obtener permisos y concesiones en el país.

El comunicado oficial de SBL.

La medida forma parte de la nueva estrategia del Gobierno nacional en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas. En su anuncio, Milei sostuvo que la Argentina usará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para defender sus recursos.

El Presidente también cuestionó el avance sin autorización argentina del proyecto offshore Sea Lion, que busca desarrollar la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las islas.

A su vez, la Oficina del Presidente informó que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas físicas y jurídicas vinculadas con la exploración de hidrocarburos en las Malvinas. La medida alcanza no solo a quienes ejecutan las actividades, sino también a sus accionistas y proveedores.

Qué es SLB, la gigante de servicios petroleros que no participará de proyectos en Malvinas





Fundada en Francia en 1926 por los hermanos Conrad y Marcel Schlumberger, SLB es una compañía global de tecnología vinculada al sector energético, con presencia en más de 100 países.

La empresa se define como "una empresa global de tecnología que impulsa la innovación energética para un planeta equilibrado" y ofrece servicios y soluciones digitales y tecnológicas para la industria del petróleo y el gas.

Su actividad incluye áreas como la perforación, la evaluación de reservorios, la completación de pozos, la producción, los equipos submarinos y el desarrollo de software. A su vez, amplió sus negocios hacia sectores como la captura de carbono, la geotermia, el litio y las herramientas digitales, con el objetivo de trabajar "para descarbonizar industrias y desarrollar y ampliar nuevos sistemas energéticos que aceleren la transición energética".

SLB se encuentra entre las grandes empresas internacionales de servicios petroleros que decidieron mantenerse al margen de Sea Lion, proyecto impulsado por la israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, que tiene el 35% restante.

Rockhopper sostuvo el viernes que las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino no cambiarán sus planes. La empresa aseguró que seguirá con el cronograma previsto para avanzar con Sea Lion.

Ahora, la atención está puesta en el proceso iniciado por el Gobierno contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades petroleras en las Malvinas. La investigación busca determinar si incumplieron la Ley 26.659 al realizar tareas sin autorización argentina.

El proceso también contempla posibles responsabilidades de accionistas y empresas que hayan prestado servicios a esas operaciones.