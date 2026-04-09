La escribana Adriana Nechevenko se presentó otra vez en Comodoro Py para ampliar su declaración sobre el caso Adorni

La escribana de Manuel Adorni se presentó en Comodoro Py para ampliar su declaración y dijo que está "tranquila" con respecto a la investigación que encabeza la Justicia federal.

Se trata de Adriana Nechevenko, que validó las escrituras de los dos inmuebles que posee Adorni en el barrio porteño de Caballito y en un country de Exaltación de la Cruz. Ayer, se había presentado ante el fiscal Gerardo Pollicita.

"No voy a hacer declaraciones. Vine porque tenía que venir. Si me vuelven a llamar, volveré a venir. La Justicia está haciendo su trabajo. Yo estoy tranquila", dijo Nechevenko en declaraciones periodísticas a la salida.

La escribana de Adorni aseguró que "no hubo un préstamo" para la adquisición de las viviendas

Su declaración de ayer, que forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual jefe de Gabinete, duró más de dos horas, y habría indicado que fue una compra-venta "con una hipoteca por saldo de precio".

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