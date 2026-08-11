La esposa de Adorni duplicó su patrimonio durante el período en que su marido fue funcionario

La investigación sobre el presunto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete Manuel Adorni apunta también al crecimiento patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti.

En ese sentido, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Gerardo Pollicita, puso la lupa también sobre la pareja del ex coordinador ministerial, al detectar un incremento en los ingresos, las compras y los consumos de la mujer el tiempo en que Adorni fue funcionario.

El documento que elaboró la fiscalía sostiene que a su nombre figura el lote 380 del Country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirido el 15 de noviembre de 2024 por $122.534.400, con origen de fondos declarado como "créditos".

También se le atribuyen el total de la titularidad de una casa en Morón y de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires, además del 50% del departamento de Avenida Asamblea y del 50% de la Jeep Compass del matrimonio, de acuerdo a lo que informó TN.

Por su parte, en un largo informe de 200 páginas se especifica que recibió acreditaciones a su cuenta en el Banco Galicia que alcanzaron los $56.500.876 en 2024 y saltaron a $143.892.132 en 2025.

Respecto a los cambios identificados en el informe, Angeletti declaró ante la Oficina Anticorrupción para 2024 un ingreso neto de $46.765.381 por relación de dependencia y $9.245.800 como asesora autónoma. Para 2025, en cambio, informó $113.323.164 netos por actividad independiente.

En el caso de ARCA, registró una facturación total de $124.282.864 en 2025. La DAFI del Ministerio Público Fiscal observó que a partir de septiembre de 2024 se produjo un crecimiento "significativo y sostenido" de sus ingresos como trabajadora autónoma, que se convierte en su principal fuente a partir de 2025.

Asimismo, la esposa de Adorni abandonó el monotributo en septiembre de ese año y pasó al Régimen General porque su facturación superó el tope de la última categoría.

También se señala que los saldos netos liquidados de sus tarjetas Visa y American Express del Banco Galicia mostraron los siguientes números: $3.216.468 en 2022, $8.968.422 en 2023, $30.257.524 en 2024, $46.214.851 en 2025 y $12.260.298 solo en el primer trimestre de 2026. Un dato que muestra una progresión constante.