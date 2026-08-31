Fiscal apeló el traslado de la causa por la mansión en Pilar y pidió que siga en Comodoro Py

Continúa la disputa para definir la competencia en la causa que investiga el origen de los fondos utilizados para la compra de una mansión en Pilar, vinculada a presuntos testaferros de dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El fiscal Mario Villar interpuso un recurso extraordinario ante la Cámara Federal de Casación Penal con el objetivo de que la Corte Suprema revoque el traslado del expediente desde Comodoro Py a los tribunales de Campana.

Con esta presentación pretende impugnar la resolución que otorgó la jurisdicción del caso al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, decisión que el fiscal calificó de "arbitraria".

La mansión de Pilar está valuada en 20 millones de dólares.

En el expediente que podría ser trasladado a Campana se investiga una presunta maniobra de lavado de activos vinculada a la compra de un predio de 105.000 metros cuadrados ubicado en la localidad de Villa Rosa, con una tasación estimada en más de 20 millones de dólares.

La propiedad figura a nombre de Luciano Pantano y Ana Conte, señalados en la causa como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, debido a la inconsistencia entre sus ingresos declarados y el valor del bien.

En el escrito judicial, Villar fundamentó: "Se otorgó competencia a un tribunal que no es el juez natural de la causa argumentando sólo sobre la base de la competencia material y sin discutir la competencia territorial, por lo que se niega la jurisdicción federal competente".

El fiscal sostuvo que la resolución de Casación consideró únicamente la ubicación del inmueble en Pilar, sin analizar la hipótesis delictiva integral que sostiene que los planes financieros se habrían ejecutado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El expediente se inició en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Daniel Rafecas, quien declinó su competencia para remitir las actuaciones al fuero Penal Económico antes del reclamo interpuesto por el juzgado de Campana.

Asimismo, la fiscalía remarcó la conexión entre este proceso y otras investigaciones en curso que involucran al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al propio Toviggino.

Sobre este punto, Villar argumentó: "Las causas en trámite contra los dirigentes de la AFA y personas allegadas son varias y no se limitan a las presentes actuaciones. Ello determina la necesidad de la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que se reclama, ya que la diversidad de expedientes y conflictos de competencia suscitados entre distintos tribunales, determinan la grave afectación a la garantía del juez natural de la causa que exige una tutela inmediata".

Tras la presentación del recurso extraordinario, la Cámara de Casación deberá resolver si concede el paso del expediente al máximo tribunal o si, en su defecto, habilita la vía del recurso de queja directo.