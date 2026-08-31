La Iglesia le pidió al Gobierno "no tener una mirada superficial" ante el drama del endeudamiento de las familias argentinas

La preocupación de la Iglesia por el endeudamiento de las familias argentinas quedó expuesta con un fuerte pedido del titular de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), monseñor Marcelo Colombo, quien reclamó al Gobierno de Javier Milei no minimizar este problema ni tener "una mirada superficial" al drama que viven millones de ciudadanos.

"Lo que no se puede es tener una mirada superficial, ni menos decir 'no nos interesa o que se arreglen'", sostuvo Colombo, quien remarcó que el fenómeno del endeudamiento no puede analizarse únicamente desde la responsabilidad individual, ya que que en muchos casos las personas solicitan créditos para afrontar gastos básicos e indispensables.

El planteo del religioso coincide con un escenario de fuerte aumento de la morosidad. Un informe del CEPA, elaborado con datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y de la Central de Deudores (CENDEU), señala que en junio de 2026 la mora bancaria de las familias alcanzó el 12,8%. En el caso de las billeteras virtuales, el porcentaje llegó al 30,1%, incluso por encima del máximo registrado durante la pandemia, cuando había alcanzado el 27,1% en mayo de 2020.

"Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas y otras que son a gotas, que uno se va quedando de una manera rápida en una situación muy desventajosa", señaló Colombio en declaraciones a Radio Mitre Mendoza, al explicar cómo suelen generarse esas obligaciones.

El endeudamiento y la morosidad siguen creciendo en la Argentina.

Además, el presidente de la CEA subrayó que el endeudamiento puede terminar afectando, incluso, la posibilidad de cubrir necesidades básicas. "Contraer deudas y sacrificar algún ítem necesario" para cumplir con los pagos "no deja de preocupar y, sobre todo, las consecuencias", expresó.

En este punto, Colombo sostuvo que el Estado debería intervenir para establecer parámetros que permitan contener el nivel de endeudamiento: "Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar".

La presión financiera sobre los hogares también aparece reflejada en otro indicador: de acuerdo con los datos del BCRA citados por el CEPA, durante abril de 2026 el pago de las deudas familiares equivalieron 24,1% de la masa salarial.

A su vez, del total de la deuda de los hogares que estaba en situación irregular en mayo de 2026, el 73% correspondió a préstamos personales y saldos de tarjetas de crédito.