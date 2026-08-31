La Iglesia pidió no dejar que los endeudados "se arreglen" solos: la postura del Gobierno no cambia y qué hace la oposición

La problemática por la morosidad podría formar parte del temario esta tarde en la reunión que encabezará la secretaria general de la Presidencia Karina Milei en la Casa Rosada con representantes de la Iglesia Católica por la visita del papa León XIV en noviembre a la Argentina.

En la previa del encuentro, el monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) se refirió al asunto en declaraciones radiales y afirmó: "No se puede decir ‘no nos interesa o que se arreglen'" solos los que están endeudados.

El mensaje cobró notable fuerza por la reciente audiencia de Colombo con el Sumo Pontífice en Roma. El último jueves estuvo en el Vaticano para conversar sobre la agenda que desplegará entre el 8 y el 10 de ese mes en el país.

"Hay deudas que son claramente leoninas al momento de contraerlas", sostuvo después Colombo en diálogo con Radio Mitre Mendoza y pidió no tener una "mirada superficial" al respecto.

"Alguna solución tiene que haber en cuanto al menos poner criterios en la contracción de las deudas o buscar la forma de discutir cuánto del monto del sueldo de alguien se puede gastar", aseveró Colombo.

Monseñor Marcelo Colombo se refirió a los endeudados en mora.

La postura es claramente contraria a la del gobierno de Javier Milei que mantiene que se trata de "un asunto entre privados". El Presidente dio su diagnóstico sobre morosidad y se explayó al respecto en sus últimos discursos, como así también reforzaron la negativa a tomar medidas desde el Estado en el oficialismo parlamentario.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dijo en las últimas horas que la morosidad crediticia "ya está bajando" y que es "dato, no opinión".

Si bien el panorama de endeudamiento de los trabajadores y jubilados parecía dar signos de pausa en la irregularidad, desde la consultora 1816 informaron que en base a datos de deudores del Banco Central (CENDEU), la morosidad del sector privado no financiero pasó de 7,63% en junio a 7,73% en julio, mientras que en las familias creció de 12,77 % a 12,94 % y en las empresas avanzó de 3,50 % a 3,61% .

La oposición se mueve en el Congreso por morosidad

Tras ostentar una mayoría que le permitiría tener quórum en el recinto de la Cámara de Diputados si logra repetirla, la oposición férrea al gobierno de Milei busca avanzar vía comisiones parlamentarias para conseguir dictamen sobre alguno de los 30 proyectos presentados para que el Estado alivie la situación de los endeudados en mora con bancos y entidades financieras no bancarias.

La semana pasada el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, apuntó que "hay 6 millones de personas endeudadas en mora, este debate no puede estar ausente en esta Cámara. Entiendo que el Presidente de la Nación se pregunta si acaso les pusieron una pistola en la cabeza para endeudarse y que (el ministro de Economía, Luis) Caputo dice que es tema entre privados y que no pueden hacer nada y que otros dicen que el gobierno no debe encargarse de la micro, pero es imposible que este tema no se pueda debatir aquí".

Germán Martínez, jefe de bloque Unión por la Patria.

Frente a la posibilidad de que avance la intención opositora, Martín Menem dejó abierta la posibilidad de que el La Libertad Avanza presente sus propias propuestas: "Vamos a tratar de descomprimir algunas situaciones e ir hablando en comisión, presentando algunos proyectos alternativos", anticipó.

Mañana martes habrá reunión de gabinete con Milei y, luego, de la mesa política, donde se especula con que también podría tratarse la situación, más aún ahora que la Iglesia exigió auxiliar a los morosos.