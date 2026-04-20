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Lunes, 20 de abril de 2026

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DESCENSO

La imagen de Milei cae aceleradamente y está entre los cinco presidentes peor vistos de América Latina

La Consultora CB Golbal Data mide la imagen de 18 presidentes Latinoamericanos. Milei estaba primero en diciembre y esta 14° en la medición de abril.

Crónica

Lo que las consultoras de Argentina vienen detectando en las últimas semanas, lo confirma ahora la empresa que mide a todos los presidentes de América Latina mensualmente y que, en el marco de la situación económica actual y en medio de un crisis relacionada con presuntos hechos de corrupción atribuidos al jefe de Gabinete de Ministros, exhibe un deterioro creciente y acelerado del presidente Javier Milei frente a la opinión pública.

En la medición de CB Global Data del mes de abril, Milei aparece en el puesto 14° entre los seis presidentes peor vistos de los 18 países medidos, con un diferencial negativo de mas de 23 puntos, producto de una imagen positiva de solamente 36,2% pero una contundente negativa de 59,7%.

La imagen de Milei cae aceleradamente y está entre los cinco presidentes peor vistos de América Latina

Ello arroja, respecto del mes anterior, una caída de 42,3%, una enormidad, y lo coloca tan solo por arriba de Daniel Noboa de Ecuador, José Mulino de Panamá, Delcy Rodríguez de Venezuela y José Balcázar de Perú.

Lo mas notable es que Milei, en diciembre de 2025, es decir hace solamente cuatro meses, era el líder de ese ranking, con un 48,3% de imagen positiva y un 49,5% de imagen negativa. Desde allí, el presidente argentino entró en un tobogán sin salida. En febrero de este año ya estaba en el puesto 8°, en marzo se posicionó 11° y ahora se desplomó al lugar 14°.

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