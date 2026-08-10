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Lunes, 10 de agosto de 2026

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ENCUESTA

La imagen positiva de Javier Milei cayó fuerte en julio y es superado por Axel Kicillof

Así lo reveló una encuesta de opinión pública realizada por la consultora Giaccobe & Asociados. Patricia Bullrich también quedó mejor posicionada que el Presidente.

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Una nueva encuesta de opinión pública reveló otra fuerte caída en la imagen positiva del presidente Javier Milei que fue superado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Además, creció la imagen negativa del líder de La Libertad Avanza (LLA).

El estudio fue realizado la consultora Giacobbe & Asociados entre el 24 y el 31 de julio. La imagen positiva del jefe de Estado cayó al 33,9% mientras que la negativa subió al 57,2%.

De esta forma quedó por debajo de Kicillof que registró una valoración positiva del 36,7% mientras que la imagen negativa fue del 50,4%.

La imagen positiva de Javier Milei cayó fuerte en julio y es superado por Axel Kicillof

En junio, Milei había obtenido un 37,5% de imagen positiva y un 56,9% de negativa mientras que Kicillof había quedado levemente por debajo en positiva (37,1%) aunque había registrado menor valoración negativa (51,9%).

En tanto, en el sondeo realizado en julio la senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también cosechó mejores números que el Presidente. Tuvo un 34,5% en positiva y 55,1% en negativa. Por detrás del referente libertario quedaron Cristina Kirchner (+29,6%, -52,8%), Diego Santilli (+27,4%, -49,2%), Mauricio Macri (+18,3%, -61,4%), Máximo Kirchner (+16,4%, -58,1%) y Victoria Villarruel (+12,4%, -54,5%).

Asimismo, otro punto de atención para la gestión de LLA del resultado del estudio es que de los 2.500 encuestados, el 58,9% considera que la economía está empeorando y solo el 24,1 que está mejorando.

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