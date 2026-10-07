La industria automotriz con datos contrapuestos: baja la producción y sube la exportación

La industria automotriz registró en septiembre dos dinámicas contrapuestas. La producción nacional de automóviles y comerciales livianos cayó el 15,6% frente al mismo mes de 2025, mientras que los envíos al exterior crecieron el 6,8% en la misma comparación.

Las terminales radicadas en el país fabricaron 39.747 unidades y exportaron 28.213 vehículos durante el mes, según indicó el informe de la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).

El retroceso interanual de la producción implicó que en septiembre se ensamblaran 7.361 unidades menos que un año antes, cuando el volumen había alcanzado los 47.108 vehículos.

La baja se produjo pese a una leve recuperación lograda frente a agosto, cuando se habían producido 39.381 unidades. La comparación mensual arrojó así un incremento del 0,9 por ciento.

Entre enero y septiembre, las terminales produjeron 314.975 vehículos, frente a las 379.243 unidades del mismo período de 2025. La diferencia fue de 64.268 vehículos y representó una contracción acumulada del 16,9 por ciento.

La evolución del año mostró descensos interanuales en ocho de los nueve meses relevados. El único avance se registró en marzo, cuando la producción creció el 0,4% frente al mismo mes de 2025. En enero y febrero, la actividad había tenido caídas del 30,1% en ambos casos; luego siguieron retrocesos del 17,5% en abril, 21,5% en mayo, 13,6% en junio, 16% en julio y 11,6% en agosto.

Por otra parte, las exportaciones mostraron un desempeño diferente al de la producción. En septiembre, las terminales enviaron al exterior 28.213 vehículos, 1.784 unidades más que en igual mes de 2025, cuando se habían registrado 26.429 despachos. El alza interanual fue del 6,8 por ciento.

El dato también reflejó una mejora mensual. Frente a las 24.589 unidades exportadas en agosto, los envíos crecieron 14,7%, con una diferencia de 3.624 vehículos. De ese modo, las exportaciones de septiembre equivalieron al 71% de la producción del mes.

En el acumulado de enero a septiembre, los despachos al exterior totalizaron 203.072 unidades, lo que representó una suba del 1,6% frente a las 199.811 exportadas durante los primeros nueve meses de 2025. El aumento fue de 3.261 vehículos. En ese lapso, las exportaciones representaron el 64,5% de la producción nacional.



