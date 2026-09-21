La industria metalúrgica sigue en baja: cayó más de 6% en agosto
Así lo reflejó un relevamiento de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina. Seis de cada diez máquinas del sector están paradas.
La actividad de la industria metalúrgica no repunta y en agosto registró una caída del 6,1% en comparación con igual mes del año pasado.
Así lo indicó un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En relación a julio, el retroceso fue del 3,9%.
De esta forma, la actividad metalúrgica acumula una baja del 5,6% en lo que va del año.
Asimismo, en agosto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,6%, es decir que seis de cada diez máquinas del sector están paradas.
Por último, ADIMRA precisó que Bienes de capital y Fundición fueron los sectores que registraron las mayores bajas interanuales, con retrocesos de 11,1% y 7,9%, respectivamente.
También sufrieron fuertes caídas Carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%); Autopartes (-6,4%); Otros Productos de Metal (4,7%); Equipos y Aparatos Eléctricos (4,4%); Equipamiento Médico (3,2%) y Maquinaria Agrícola (2,7%).