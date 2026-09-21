La industria metalúrgica sigue en baja: cayó más de 6% en agosto

La actividad de la industria metalúrgica no repunta y en agosto registró una caída del 6,1% en comparación con igual mes del año pasado.

Así lo indicó un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA). En relación a julio, el retroceso fue del 3,9%.

De esta forma, la actividad metalúrgica acumula una baja del 5,6% en lo que va del año.

Asimismo, en agosto, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 39,6%, es decir que seis de cada diez máquinas del sector están paradas.

Por último, ADIMRA precisó que Bienes de capital y Fundición fueron los sectores que registraron las mayores bajas interanuales, con retrocesos de 11,1% y 7,9%, respectivamente.

También sufrieron fuertes caídas Carrocerías, remolques y semirremolques (-6,6%); Autopartes (-6,4%); Otros Productos de Metal (4,7%); Equipos y Aparatos Eléctricos (4,4%); Equipamiento Médico (3,2%) y Maquinaria Agrícola (2,7%).