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Jueves, 10 de septiembre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en el año

El INDEC dio a conocer el IPC del octavo mes del año, que marcó una desaceleración con respecto a julio 2026.

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La inflación de agosto 2026 fue del 1,7% y perforó el piso del 2%. La interanual se ubicó en 33,5%.

Por otra parte, en el acumulado de los ocho meses del 2026 la inflación es del 21,3%

En la comparativa con el mes de agosto, la baja fue de 0,4 puntos porcentuales, lo que rompe el piso de 2% por segunda vez en el año (la anterior vez que esto sucedió fue en julio 2026 con 1,9%). 

El índice más alto estuvo en servicios (vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles), con una suba del 2,8%, seguido por educación, con 2,5%; y bienes y servicios varios con 2,4%.  

Por su parte, el índice más bajo lo mostró Prendas de vestir y calzado (-0,6%)

Inflación por regiones

En agosto de 2026, Noroeste, Patagonia y Noreste presentaron una variación mensual (1,8%) superior al nivel nacional. Mientras que Cuyo (1,7%), GBA (1,6%) y Pampeana (1,6%) se ubicaron por debajo

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