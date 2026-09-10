La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en el año
El INDEC dio a conocer el IPC del octavo mes del año, que marcó una desaceleración con respecto a julio 2026.
La inflación de agosto 2026 fue del 1,7% y perforó el piso del 2%. La interanual se ubicó en 33,5%.
Por otra parte, en el acumulado de los ocho meses del 2026 la inflación es del 21,3%.
En la comparativa con el mes de agosto, la baja fue de 0,4 puntos porcentuales, lo que rompe el piso de 2% por segunda vez en el año (la anterior vez que esto sucedió fue en julio 2026 con 1,9%).
El índice más alto estuvo en servicios (vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles), con una suba del 2,8%, seguido por educación, con 2,5%; y bienes y servicios varios con 2,4%.
Por su parte, el índice más bajo lo mostró Prendas de vestir y calzado (-0,6%)
Inflación por regiones
En agosto de 2026, Noroeste, Patagonia y Noreste presentaron una variación mensual (1,8%) superior al nivel nacional. Mientras que Cuyo (1,7%), GBA (1,6%) y Pampeana (1,6%) se ubicaron por debajo