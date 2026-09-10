La inflación de agosto fue del 1,7% y acumula 21,3% en el año

La inflación de agosto 2026 fue del 1,7% y perforó el piso del 2%. La interanual se ubicó en 33,5%.

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 1,7% en agosto de 2026 con respecto a julio y 33,5% interanual. Acumularon un alza de 21,3% en los primeros ocho meses del año. https://t.co/db4m3el7SM pic.twitter.com/oPUT6zJf4P — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 10, 2026

Por otra parte, en el acumulado de los ocho meses del 2026 la inflación es del 21,3%.

En la comparativa con el mes de agosto, la baja fue de 0,4 puntos porcentuales, lo que rompe el piso de 2% por segunda vez en el año (la anterior vez que esto sucedió fue en julio 2026 con 1,9%).

El índice más alto estuvo en servicios (vivienda, agua, gas, electricidad y otros combustibles), con una suba del 2,8%, seguido por educación, con 2,5%; y bienes y servicios varios con 2,4%.

Por su parte, el índice más bajo lo mostró Prendas de vestir y calzado (-0,6%)

Inflación por regiones

En agosto de 2026, Noroeste, Patagonia y Noreste presentaron una variación mensual (1,8%) superior al nivel nacional. Mientras que Cuyo (1,7%), GBA (1,6%) y Pampeana (1,6%) se ubicaron por debajo