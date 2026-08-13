La inflación de julio fue de 2,1%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este jueves el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de julio de 2026, el cual registró una variación mensual del 2,1% a nivel nacional.

De esta manera, el indicador cortó la tendencia desaceleradora que venía mostrando durante el segundo trimestre y subió 0,2 puntos porcentuales respecto de la marca de junio (1,9%).

#DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en julio con respecto de junio y acumularon un alza de 19,3% en el añohttps://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/pFOMXfomOB — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

INFLACIÓN POR RUBROS: Ocio y turismo encabezaron las subas en julio, mientras que la indumentaria bajó un 1,3%

El receso invernal impulsó los rubros de Recreación (5,0%) y Restaurantes y hoteles (2,8%). Por su parte, Alimentos y bebidas (2,0%) se ubicó por debajo del Nivel General (2,1%).

Las divisiones que empujaron el índice hacia arriba (Por encima del Nivel General)

El comportamiento inflacionario de julio estuvo marcadamente influenciado por el consumo asociado al turismo y el ocio:

Recreación y cultura: Fue por lejos la división de mayor incremento con un 5,0% , duplicando holgadamente el promedio general.

Restaurantes y hoteles: Se posicionó como el segundo rubro de mayor aumento con un 2,8% , reflejando la alta demanda por el receso invernal.

Salud: Registró una suba del 2,5% , impulsada principalmente por el reajuste en prepagas y medicamentos.

Comunicación: Mostró una variación del 2,4% en los servicios de telefonía e internet.

Bienes y servicios varios: Acumuló un incremento del 2,2% .

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: Ajustó un 2,2%, manteniéndose apenas por encima de la media.

Los rubros que amortiguaron la inflación (En o por debajo del Nivel General)

Del otro lado de la balanza, varios rubros clave mostraron un comportamiento más moderado, aportando estabilidad al promedio nacional:

Equipamiento y mantenimiento del hogar: Empató el Nivel General con un 2,1% .

Alimentos y bebidas no alcohólicas: La división de mayor peso en la canasta básica subió un 2,0% , manteniéndose una décima por debajo del índice general, lo que ayudó a contener una mayor aceleración del IPC.

Educación: Registró un aumento del 1,9% .

Transporte: También mostró una variación del 1,9% .

Bebidas alcohólicas y tabaco: Creció un 1,5% .

Prendas de vestir y calzado: Fue la única división con variación negativa (-1,3%), producto del inicio de las liquidaciones de invierno y el adelanto de ofertas en el comercio minorista.

#DatoINDEC#IPC: en julio de 2026, GBA fue la región con mayor suba mensual (2,3%) y Cuyo, la de menor (1,9%) https://t.co/02dkg7xHpK pic.twitter.com/dMFuloe93I — INDEC Argentina (@INDECArgentina) August 13, 2026

INFLACIÓN REGIONAL: El Gran Buenos Aires lideró los aumentos en julio mientras Cuyo registró la suba más baja del país

El Gran Buenos Aires marcó un 2,3% y se posicionó por encima del promedio nacional (2,1%). Cuatro regiones empataron en el 2,0% y el oeste argentino logró perforar la barrera del 2%.

Mientras que el promedio Nacional cerró en 2,1%, la dinámica de precios mostró que el Gran Buenos Aires (GBA) fue el único conglomerado que se ubicó por encima de la media del país.

El mapa de la inflación región por región

El comportamiento territorial del IPC en julio se estructuró en tres niveles bien definidos:

Gran Buenos Aires (2,3%): Encabezó el ranking nacional de aumentos. El impacto del transporte, las tarifas de servicios públicos y el movimiento turístico propio de la capital y el conurbano empujaron el índice dos décimas por encima del promedio general.

Total Nacional (2,1%): Se ubicó en el punto de equilibrio marcado por la ponderación de todos los distritos.

Patagonia, Noreste, Pampeana y Noroeste (2,0%): Bloque homogéneo. Cuatro de las seis regiones del país mostraron un comportamiento calcado, situándose apenas una décima por debajo de la media nacional.

Cuyo (1,9%): Fue la región con menor inflación del país durante julio, registrando el único dato provincial/regional capaz de perforar el piso del 2%.

Tabla comparativa regional (Julio 2026)