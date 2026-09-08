La inflación en CABA se desaceleró al 1,7% en agosto

El Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó que la inflación de agosto en territorio porteño fue de 1,7%. De esta forma, acumuló un avance del 21,5% en los primeros ocho meses del año.

Además, según las cifras oficiales, se registró una variación interanual del 33,3% en el octavo mes del año, números que significa 0,1 puntos porcentuales por encima de julio (33,2%).

Considerando los datos, la inflación porteña bajó en agosto 1,2 puntos porcentuales frente a julio (2,9%), retomando la senda de la desaceleración, que había quebrado el mes pasado, cuando se cortó con tres meses en baja que incluyeron en junio un IPC por debajo del 2% después de nueve meses.

El mes pasado, el mayor impulso inflacionario provino de frutas (con un alza de 12,5%), pescados (4%), pan y cereales (2,3%), servicios financieros (4,3%) y de los bienes y servicios regulados por el Estado y el Gobierno de la Ciudad, como gas (3,6%) y trenes (4,4%).

"Durante agosto, la variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Salud y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales al alza del nivel general", según el Informe del Instituto de Estadística y Censos de CABA.

Los aumentos de precios por rubros

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles promedió un incremento de 2,6% por los ajustes en los valores de los gastos comunes por la vivienda y de los alquileres.

Luego, alimentos y bebidas registró una suba de 1,8%. Allí los principales impulsos provinieron de las mencionadas frutas (12,5%), pan y cereales (2,3%) y leche, productos lácteos y huevos (1,6%).

Por su parte, Salud aumentó 1,9% al impactar principalmente las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga.

Transporte, a su turno, promedió un alza de 1,2%, por los incrementos en los boletos de colectivo urbano y de subte y en los valores de los automóviles. "En sentido contrario, las caídas en los precios de los pasajes aéreos contribuyeron a quitarle presión a esta división", aclara el Informe.

Finalmente, el resto de las divisiones tuvo una incidencia positiva, aunque menor, en el nivel general, con excepción de Prendas de vestir y calzado y Restaurantes y hoteles, que registraron una variación negativa de 0,7% y 0,1%, respectivamente.