La inflación en CABA trepó al 1,8% en septiembre

La inflación de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,8% y acumuló un avance del 23,7 por ciento en los primeros nueve meses del año, según informó el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA). De esta mamera, subió desde el 1,7% registrado en agosto y se mantuvo por debajo del 2 por ciento por segundo mes consecutivo.

En este marco, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 32,9% en el noveno mes del año, 0,4 puntos porcentuales por debajo de agosto (33,3%).

Los rubros que más aumentaron en septiembre en CABA (IDECBA).

Siguiendo los datos del organismo porteño, el aumento de septiembre estuvo explicado en gran medida por los incrementos en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Educación. Todos en conjunto representaron el 64,9% de la suba mensual del índice general.

Los rubros que más aumentaron en CABA durante septiembre





Dentro de las divisiones que integran el índice, Educación registró el mayor aumento, con una suba del 2,9%, como resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal. Le siguieron Cuidado personal, protección social y otros productos, con un avance del 2,4%, y Prendas de vestir y calzado, que aumentó 2,3%.

Mientras tanto, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles también subió 2,3%, debido principalmente a los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. Este rubro fue el que más contribuyó al incremento del índice general, con una incidencia de 0,47 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba del 2,1%, impulsada especialmente por los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres (11,3%). También se destacaron los incrementos en leche, productos lácteos y huevos (1,9%) y carnes y derivados (1,3%).

Salud aumentó 2,2%, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga, mientras que Transporte avanzó 1,3%.

Otros incrementos relevantes se registraron en Información y comunicación (2,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (1,4%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

En contraste, los menores aumentos correspondieron a Equipamiento y mantenimiento del hogar (0,3%), Recreación y cultura (0,9%) y Seguros y servicios financieros (1%).

Por último, la inflación núcleo se ubicó en el 1,7%, por debajo del 2,1% de agosto. En términos interanuales, este indicador se desaceleró al 31,6%.

Este informe, sirve de referencia para la inflación nacional que elabora el INDEC y se dará a conocer el próximo martes 13. En ese marco, las consultoras económicas ya prevén que los precios se ubicarán en torno al 1,8% y el 2% mensual.



