La inflación mayorista se aceleró al 2,1% en agosto

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que el Índice de Precios Internos al Por Mayor (IPIM) registró una suba del 2,1% durante agosto.

La cifra representó una aceleración respecto al mes previo y llevó la variación acumulada en los últimos doce meses al 29,8%, consolidando la dinámica de costos que enfrenta la cadena de producción y comercialización en la Argentina.

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Los precios mayoristas aumentaron 2,1% en agosto de 2026 respecto del mes previo y 29,8% interanual. En los primeros ocho meses del año acumularon un alza de 19,1% https://t.co/pp3e93SuSL pic.twitter.com/LjFQTIqOoY — INDEC Argentina (@INDECArgentina) September 16, 2026

Factores que impulsaron la variación de los precios al por mayor

La evolución del nivel general durante el período analizado estuvo determinada por el comportamiento de sus principales componentes.

Los productos nacionales mostraron una suba del 2,0%, mientras que los artículos importados registraron un incremento del 2,9%, reflejando el impacto de los costos de insumos traídos del exterior en la estructura de precios mayoristas.

Dentro de los bienes manufacturados en el país, las categorías que mayor incidencia tuvieron sobre el indicador final fueron los productos primarios, el sector agropecuario, los derivados del petróleo y el suministro de energía eléctrica, cuyos ajustes presionaron al alza el indicador oficial.

Incidencia en la cadena de comercialización y expectativas

El comportamiento de los precios al por mayor se mantiene bajo el monitoreo de los analistas económicos debido a su capacidad de trasladarse de forma gradual a los valores finales que abonan los consumidores en el comercio minorista.

Los bienes de consumo directo terminaron el mes con subas heterogéneas dentro de las distintas cadenas de valor.

Con los datos de agosto, el esquema de precios mayoristas acumula un incremento sustancial en el transcurso del año, marcando la pauta de costos con la que las industrias y distribuidores abren el cierre del tercer trimestre.

Así lo informó el ministro de economía, Luis Caputo