La intensa agenda de Milei para este lunes: reunión de Gabinete, encuentro con Tesla y un homenaje especial a la perra "Hela"

El presidente Javier Milei tendrá este lunes una agenda cargada en la Casa Rosada, que incluirá la reunión semanal de Gabinete y encuentros con ejecutivos de empresas tecnológicas, entre ellos representantes de Tesla. Además, reconocerán a una perra del cuerpo antidrogas.

La reunión con los ministros iniciará a las 10 y será la tercera convocatoria consecutiva en las últimas tres semanas. Se espera que repasen las medidas anunciadas tras la cadena nacional del jueves sobre las Islas Malvinas y la postura de las empresas internacionales que decidieron no operar en el archipiélago.

Otro de los temas centrales será el Presupuesto 2027, en medio de las definiciones del Gobierno sobre las próximas etapas de su gestión.

Encuentros con empresas tecnológicas

A las 12, Milei recibirá en su despacho a las autoridades de DayOne Data, una plataforma internacional dedicada al desarrollo de infraestructura para centros de datos vinculada con inteligencia artificial y servicios en la nube.

Dos horas más tarde será el turno de Tesla. El encuentro buscará profundizar el vínculo del Presidente con Elon Musk y analizar posibles inversiones relacionadas con el litio y la movilidad eléctrica. La compañía ya completó su registro societario en la Argentina.

Un homenaje especial para Hela

A las 15, el Presidente y su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, recibirán en el Salón Blanco a Hela, una perra del cuerpo de Detectores de Narcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA).

El animal pasó a retiro después de varios años de servicio en la Dirección General de Operaciones Antidrogas Hidrovía Paraná. La actividad será uno de los momentos más particulares de la agenda presidencial de este lunes.

En el marco del aniversario de la Superintendencia de Investigaciones de Narcotráfico, el can Hela, de la Dir. Gral. Operaciones Antidroga Hidrovía Paraná, recibió una distinción por su trayectoria, dedicación y compromiso con nuestra Institución. pic.twitter.com/4kHn8CSrEZ — Policía Federal Argentina (@PFAOficial) August 28, 2026

Durante todos esos años, Hela tuvo a su lado a la sargento Susana Viamonte, quien fue su guía y entrenadora desde el comienzo. Con el tiempo, ambas construyeron un vínculo clave para el trabajo en los operativos.

Viamonte aprendió a reconocer cada movimiento de la perra y a interpretar sus reacciones durante los procedimientos. Incluso decidió postergar su propio retiro para que las dos pudieran dejar la actividad al mismo tiempo.

Hela participó en numerosos allanamientos y operativos contra el narcotráfico. Por su trayectoria dentro de la fuerza, recibió distintas distinciones, entre ellas una cinta azul como reconocimiento por sus años de servicio.

La agenda de Milei para el resto de la semana

La actividad del Presidente continuará el martes a las 11, con una audiencia bilateral junto al vicepresidente del Consejo de Ministros de Italia, Antonio Tajani. Por la tarde, a las 15, se reunirá la mesa política del oficialismo, encabezada por Karina Milei.

El miércoles, en tanto, Milei encabezará a las 11 la inauguración del Museo del Regimiento de Granaderos a Caballo "General San Martín", ubicado sobre la avenida Luis María Campos, en el barrio porteño de Palermo.