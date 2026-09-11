La ironía de Schoklender sobre Cristina Kirchner antes de conocer el veredicto de la causa Sueños Compartidos

El Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py postergó la resolución del juicio por la causa Sueños Compartidos y definirá el próximo lunes si condena a los nueve imputados por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales.

La decisión se conoció tras la instancia de últimas palabras, donde Sergio Schoklender lanzó una irónica frase dirigida a Cristina Fernández de Kirchner antes de la lectura del veredicto.

La chicana a la expresidenta y los detalles del pedido de penas

Durante la audiencia, el exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue el único procesado en hacer uso de la palabra antes del cuarto de intermedio. Al dirigirse a los jueces, apuntó contra la exmandataria: "No voy a decir, como decía la loca, que la historia me va a absolver"

En su breve declaración, agregó: "No tiene importancia el resultado, lo importante es que quedó registrado el valor para esas miles de familias que tuvieron la oportunidad de que sus vidas cambiaran gracias a ese proyecto de obra pública intachable".

El fiscal federal Diego Velasco y la representante de la Unidad de Información Financiera solicitó penas de seis años de prisión para Sergio Schoklender, Pablo Schoklender, el exministro Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el exfuncionario Abel Fatala por el delito de administración fraudulenta agravada contra la administración pública.

Asimismo, la acusación pidió cuatro años de cárcel para Daniel Nasif, Silvia Nasif, Carlos Castellano y Claudio Freidin, sumado a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de los exfuncionarios.

El monto del decomiso y el estado actual del debate judicial

El proceso oral, que lleva seis meses de desarrollo, ingresó en su etapa decisiva tras el pedido de la fiscalía para ejecutar un decomiso de $206 millones sobre los bienes de los involucrados.

Según la investigación judicial, ese monto representa la suma desviada del presupuesto asignado al programa social.

Los acusadores reclamaron además que dicha cifra sea actualizada por inflación al momento en que la sentencia quede firme, con el objetivo de destinar los fondos recuperados a la construcción de nuevas soluciones habitacionales.

Por su parte, Pablo Schoklender, José López, Julio De Vido y Abel Fatala decidieron no hacer uso de su derecho a brindar últimas palabras antes del dictamen del tribunal.