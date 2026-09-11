La Justicia avanza contra "Chiqui" Tapia por presunto enriquecimiento ilícito

El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Claudio "Chiqui" Tapia en relación con su desempeño como presidente de CEAMSE.

La medida requerida al juez federal Ariel Lijo incluye la solicitud para levantar el secreto fiscal y bancario, junto a una batería de medidas de prueba destinadas a analizar sus declaraciones juradas, cuentas, bienes y nivel de gastos.

Las medidas de prueba y los exhortos requeridos

La causa quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo luego de un conflicto de competencia resuelto por la Cámara Federal porteña.

Además de solicitar los informes patrimoniales sobre su rol en la empresa pública de gestión de residuos, el fiscal requirió enviar un exhorto internacional a la CONMEBOL:

El objetivo del requerimiento al organismo sudamericano con sede en Asunción consiste en obtener copias del legajo personal de Claudio "Chiqui" Tapia, un detalle de los cargos ejercidos, los montos abonados por cualquier concepto y las cuentas bancarias donde se acreditaron dichos fondos.

Asimismo, la fiscalía sugirió consultar si la máxima autoridad del fútbol argentino percibe o percibió ingresos vinculados a funciones dentro de la FIFA.

El origen de la denuncia y los montos bajo la lupa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 7 de abril pasado por el empresario Guillermo Tofoni, titular de la firma World Eleven.

La presentación sostiene que la máxima autoridad del CEAMSE habría registrado un incremento patrimonial injustificado del 1000% en el lapso de ocho años.

Según el escrito presentado en la Justicia, el titular de la AFA declaró percibir ingresos anuales por $100.233.144 por una carga horaria de 15 horas semanales en la empresa interjurisdiccional.

La acusación se enmarca en un conflicto legal previo entre el empresario y los dirigentes del fútbol nacional por la comercialización de los partidos amistosos del seleccionado argentino.