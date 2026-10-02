La Justicia confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

La Cámara Federal Porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado nacional Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en el marco de la causa que investiga la toma del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025.

La resolución fue firmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes también ratificaron el embargo de $5 millones dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos. Además, confirmaron el procesamiento del militante Valentín Peralta, con un embargo fijado en $1 millón.

Según señalaron los magistrados, los testimonios policiales y registros audiovisuales incorporados al expediente ubican a Grabois al frente del grupo que ingresó al inmueble estatal sin autorización. El tribunal también destacó una convocatoria difundida por el dirigente en redes sociales un día antes del episodio.

La Cámara sostuvo que Grabois permaneció dentro del edificio pese a las órdenes de desalojo impartidas por las autoridades. Para los jueces, las pruebas reunidas permiten sostener, en esta etapa de la investigación, la imputación en su contra.

Por su parte, la defensa había cuestionado el procesamiento y argumentado que se vinculaba la responsabilidad penal de Grabois con su condición de dirigente político, abogado y funcionario público. Los camaristas rechazaron ese planteo y señalaron que la acusación se fundamenta en los hechos investigados.

El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación legal a medida que avance la causa y rechazó la intervención del CELS como amicus curiae.