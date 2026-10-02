Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 2 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

La Justicia confirmó el procesamiento de Juan Grabois por la toma del Instituto Perón

La Cámara Federal ratificó el procesamiento del diputado nacional por violación de domicilio y resistencia a la autoridad. También mantuvo un embargo de $5 millones y confirmó la situación procesal de otro militante involucrado.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

La Cámara Federal Porteña confirmó este jueves el procesamiento del diputado nacional Juan Grabois por los delitos de violación de domicilio y resistencia a la autoridad, en el marco de la causa que investiga la toma del ex Instituto Nacional Juan Domingo Perón, ocurrida el 7 de junio de 2025.

La resolución fue firmada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes también ratificaron el embargo de $5 millones dispuesto por el juez federal Sebastián Ramos. Además, confirmaron el procesamiento del militante Valentín Peralta, con un embargo fijado en $1 millón.

Según señalaron los magistrados, los testimonios policiales y registros audiovisuales incorporados al expediente ubican a Grabois al frente del grupo que ingresó al inmueble estatal sin autorización. El tribunal también destacó una convocatoria difundida por el dirigente en redes sociales un día antes del episodio.

La Cámara sostuvo que Grabois permaneció dentro del edificio pese a las órdenes de desalojo impartidas por las autoridades. Para los jueces, las pruebas reunidas permiten sostener, en esta etapa de la investigación, la imputación en su contra.

Por su parte, la defensa había cuestionado el procesamiento y argumentado que se vinculaba la responsabilidad penal de Grabois con su condición de dirigente político, abogado y funcionario público. Los camaristas rechazaron ese planteo y señalaron que la acusación se fundamenta en los hechos investigados.

El tribunal dejó abierta la posibilidad de revisar la calificación legal a medida que avance la causa y rechazó la intervención del CELS como amicus curiae.

Esta nota habla de:
1
Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio
MIRÁ

Becas Progresar Trabajo: cómo inscribirse para cobrar hasta $420.000 por aprender un oficio

2
ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026
AJUSTE

ANSES cambia el calendario de jubilados por el feriado: así quedan las fechas de cobro de octubre 2026

3
Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima
PREPARATE

Adelanto del calendario de pagos de octubre para jubilados con haberes superiores a la mínima

4
Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"
ESCÁNDALO

Los chats de Maxi Ghione con el escort que lo denunció: reclamos de plata, droga y "No vayas a despertar al diablo"

5
Asesinaron a golpes a una nena de 11 años: creen que además habría sido violada
MACABRO

Asesinaron a golpes a una nena de 11 años: creen que además habría sido violada