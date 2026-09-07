Confirmaron el sobreseimiento de Caputo en una causa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública

La Cámara Criminal y Correccional Federal ratificó el sobreseimiento del ministro de Economía, Luis Caputo, en una causa iniciada en 2017 por presuntas omisiones en declaraciones juradas y negociaciones incompatibles con la función pública.

En su fallo, la Sala I de la Cámara desestimó los cuestionamientos planteados por el Ministerio Público Fiscal y cerró definitivamente la investigación tras casi nueve años de trámite.

La causa se había originado a partir de una denuncia impulsada por legisladores de la oposición. En concreto, se investigó si el actual titular del Palacio de Hacienda había evitado informar sobre presuntos vínculos con sociedades del exterior y si había existido una incompatibilidad entre su función pública y la emisión de bonos de deuda soberana.

La Cámara concluyó que "no se observa un actuar delictual doloso" por parte del entonces ministro de Finanzas y que no existen medidas de prueba pendientes que justifiquen prolongar la investigación.

La defensa técnica del funcionario, a cargo de Matías Cúneo Libarona, presentó un memorial ante la Cámara en respuesta a la apelación del fiscal Carlos Rívolo, logrando que los magistrados validaran la inexistencia de delito en los hechos imputados.