La Justicia de Estados Unidos autorizó a pedir embargos por US$ 390 millones por la expropiación de Aerolíneas Argentinas

La Justicia de Estados Unidos autorizó al fondo Titan Consortium a iniciar el proceso de solicitud de embargos sobre activos argentinos en el exterior en el marco de la condena a pagar 390 millones de dólares por la expropiación de Aerolíneas Argentinas.

Jia Cobb, jueza de la Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia, habilitó a que desde este lunes los demandantes puedan comenzar el proceso de búsqueda de activos y pedido de embargos contra la Argentina.

El fallo de Cobb está fechado el viernes 25 de septiembre y se publicó en la página web de la Cámara de Apelaciones de Columbia. Al emitir la orden, la magistrada estadounidense evaluó que trascurrió un plazo prudencial entre la orden de pagar y el pedido formal de Titan para buscar activos argentinos.

El caso

Se trata de un caso que tiene un laudo a favor del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (CIADI), el tribunal arbitral dependiente del Banco Mundial. Para poder cobrarlos, los demandantes deben ir a los tribunales judiciales.

El reclamo ante el CIADI arrancó con la demanda del grupo español Marsans, que controlaba Aerolíneas Argentinas y Austral cuando el Estado las expropió en 2008. Luego transfirió ese derecho a Burford Capital, el mismo fondo que litigó contra Argentina por la expropiación de YPF, y finalmente quedó en poder de Titan Consortium, que desde 2021 busca hacer efectivo el pago.

En diciembre de 2024 el fondo consiguió que la Justicia estadounidense reconociera la sentencia y le ordenara al país pagar 390 millones de dólares mas intereses. Ahora la jueza Cobb permite a los demandantes buscar activos comerciales argentinos en el exterior para intentar cobrar el fallo.