La Justicia dictó la inhibición de bienes a Fernando Cerimedo por una deuda millonaria con un banco

La Justicia argentina intimó al consultor político Fernando Cerimedo y a la firma Numen Publicidad y Sondeos SRL a cancelar una deuda de casi $140 millones reclamada por un reconocido banco.

La resolución incluye la traba de una inhibición de bienes para el exasesor de Javier Milei y para la compañía citada. La medida fue dispuesta por el Juzgado Comercial N.º 14, Secretaría N.º 27, en el marco de una demanda iniciada este año.

El expediente menciona el incumplimiento de pago de un pagaré librado por la sociedad publicitaria y respaldado en calidad de fiador por Cerimedo.

La resolución incluye la traba de una inhibición de bienes para el exasesor de Javier Milei y para la compañía Numen Publicidad.

El instrumento financiero fue emitido el 10 de febrero de 2025 por un capital de $70 millones. Según la presentación de la entidad bancaria, el documento fue presentado al cobro el 10 de marzo de ese mismo año sin que se efectivizara la acreditación de los fondos.

La falta de pago derivó en la aplicación de los intereses compensatorios, recargos punitorios y costas contempladas en el contrato de crédito. Esta acumulación elevó el pasivo exigido por el banco a la suma total de $138.977.808,22 al 16 de abril.

Frente al reclamo de la entidad acreedora, el juez Pablo D. Frick dictó una intimación de pago. La orden requiere el desembolso de los $70 millones correspondientes al capital del pagaré, más otros $70 millones presupuestados de forma provisoria para responder a los accesorios legales y gastos del proceso.

El procedimiento corresponde a un juicio ejecutivo, un trámite sumario que habilita el cobro acelerado de deudas fundamentadas en títulos que traen aparejada ejecución, como los pagarés, sin prejuzgar aún sobre el monto definitivo de la condena.

A la par de la intimación dineraria, el juzgado dio lugar al pedido de inhibición general de bienes presentado por los apoderados del Banco Galicia. La entidad crediticia argumentó la falta de constancias sobre la existencia de activos suficiencia en el patrimonio de los deudores para garantizar la acreditación.

Para precisar el estado patrimonial y la situación de los demandados, la magistratura solicitó además una serie de informes de trazabilidad. Las medidas incluyen requerimientos dirigidos al Registro Único Laboral y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a fin de obtener datos sobre la actividad de Cerimedo.

Las actuaciones determinan que los requeridos deberán presentarse formalmente en el expediente, constituir un domicilio legal e interponer, si lo consideran pertinente, las excepciones procesales estipuladas por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa se mantiene en fase de ejecución, enfocada en la efectivización de la medida cautelar y en la notificación formal de los involucrados para determinar los alcances de las obligaciones reclamadas.