La Justicia frenó el proceso de privatización de AySA

La Justicia bonaerense frenó el proceso de privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Así lo dispuso la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata al dejar firme la medida cautelar que impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones sobre el acceso al agua potable, la salud pública y el ambiente sano. En el mismo fallo, el tribunal confirmó que la causa debe tramitarse en la Justicia federal.

El fallo lleva las firmas de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez, y resuelve la apelación contra una decisión previa del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, a cargo del expediente desde junio.

La demanda fue iniciada por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que advirtió que AySA había avanzado en un nuevo contrato que reduce los estándares ambientales, sanitarios y de protección al usuario en la prestación del servicio de agua potable y desagües cloacales.

El Gobierno busca privatizar la empresa encargada de proveer los servicios de agua y cloacas en el AMBA.

La empresa apeló la cautelar y el Defensor del Pueblo, en tanto, reclamó que la causa debía quedar en la órbita provincial.

En las últimas horas, la Sala II de la Cámara de Apelación de La Plata desestimó el planteo de AySA y recalcó que mientras no se resuelva la cuestión de fondo, la empresa no puede avanzar con cambios que impliquen un retroceso en sus obligaciones de servicio.

Pase a la Justicia federal

Asimismo, la Cámara remarcó que la causa debe tramitar en la Justicia federal y no en la provincial. El argumento central es que la discusión requiere interpretar y aplicar el marco regulatorio nacional del servicio y que AySA es una empresa con participación estatal mayoritaria lo que la coloca bajo fuero federal.

La decisión se produjo luego de que el Gobierno había pospuesto hasta el 15 de septiembre los plazos de entrega de propuestas. Ese día es la apertura del proceso donde se conocerán los interesados en adquirir el 90% de las acciones de la compañía.

El fallo no anula el proceso de privatización pero frena la posibilidad de que el nuevo operador preste el servicio con estándares más bajos que los actuales.