La Justicia inició una investigación por los vuelos de Manuel Adorni a Nueva York y Uruguay

La Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) puso en marcha un expediente para examinar los recientes traslados internacionales de Manuel Adorni. Por su parte, el Jefe de Gabinete recibió el apoyo del presidente Javier Milei, la secretaria presidencial y otros funcionarios.

El foco judicial se centra en dos travesías específicas: el vuelo a Estados Unidos realizado en la aeronave presidencial junto a su esposa, y un viaje de carácter privado hacia Punta del Este en compañía de su grupo familiar.

El objetivo central de la pesquisa radica en desmenuzar la situación patrimonial del Jefe de Gabinete para determinar si contaba con los recursos necesarios para costear dichos traslados.

Los investigadores buscan establecer con precisión quién efectuó los pagos y bajo qué modalidad se ejecutaron las transacciones.

Denuncias y derivaciones legales

La controversia escaló al plano judicial tras las presentaciones efectuadas por la legisladora nacional Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón. En este marco, la Procuración profundizará en la recolección de pruebas y, en caso de hallar indicios de delitos, formalizará la denuncia correspondiente ante los tribunales federales.

El blindaje de la Casa Rosada

Pese al avance de las actuaciones, el Poder Ejecutivo cerró filas en torno al funcionario. Tras las críticas recibidas por la inclusión de su cónyuge en una comitiva oficial, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para manifestar un apoyo contundente.



"Si supieran el concepto de costo marginal tendrían claro que muchas cosas que se dicen no tienen ni el más mínimo sentido. Pero como pocos economistas lo entienden de verdad y a otros rubro no les importa (ni lo captan) entonces ensucian... ÁNIMO Manuel Adorni!!! VLLA, TMAP", expresó el mandatario.

Además del respaldo presidencial, diversos integrantes del Gabinete expresaron su solidaridad con Adorni ante la judicialización de sus movimientos en el exterior.