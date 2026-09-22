La Justicia intimó al Gobierno a cumplir con la Ley de Finaciamiento Universitario

El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, intimó al Gobierno nacional a actualizar los fondos destinados a las universidades en el marco del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El magistrado determinó que la gestión de Javier Milei no acató lo precisado en la medida cautelar vigente que incluye la actualización de becas y salarios.

Por lo tanto, estableció un plazo máximo de cinco días para que el oficialismo cumpla la disposición que fija un aumento salarial al personal docente y no docente de las casas de altos estudios y una suba en el presupuesto destinado a las becas.

Cormick advirtió que, si el oficialismo continúa sin acatar la normativa, se colocarán multas económicas diarias. Para cumplir con la ley, el incremento salarial debe ser del 33%.

Hace unas semanas, el juez no había hecho lugar a la solicitud de la administración libertaria que pidió levantar la cautelar porque sostuvo que el acuerdo firmado en junio no era suficiente para demostrar que el conflicto entre las partes se había solucionado.

Al mismo tiempo, había intimado al Estado a puntualizar y documentar, en un tiempo de tres días desde su notificación, el nivel de cumplimiento al que se había llegado.

Hoy el magistrado resolvió que la información presentada por el Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, no alcanza para acreditar que la medida cautelar haya sido cumplida.