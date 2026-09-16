La Justicia levantó el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia en la causa por presunto enriquecimiento ilícito

El juez federal Ariel Lijo dispuso levantar los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero respecto del presidente de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y ordenó una amplia batería de medidas para reconstruir su situación patrimonial en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

El magistrado así lo determinó al aprobar las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita.

La causa se inició a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni que denunció a Tapia por su incremento patrimonial entre 2017 y 2024, mientras ocupaba un cargo en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, en 2017 el titular de la AFA declaró cuatro propiedades con un valor fiscal de $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo, mientras que en 2024, informó más de $1.002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.

La denuncia también puso el foco en los ingresos declarados por Tapia. Según esos documentos, reportó ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y por $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem.

El presidente de la AFA es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Chiqui Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente del organismo. En 2024 pasó a presidirlo.

Las medidas autorizadas

Con la autorización de Lijo, la Fiscalía buscará información sobre los inmuebles, cuentas, participaciones societarias, vehículos, embarcaciones y aeronaves que Tapia tenga o haya tenido durante el período investigado. Además, se solicitarán datos sobre sus movimientos migratorios, historial laboral y remuneraciones, así como eventuales reportes de operaciones sospechosas y los cargos y pagos que recibió de la CONMEBOL.

Pollicita busca reunir esa documentación para elaborar un informe patrimonial, económico y financiero que permita contrastar la evolución de los bienes y movimientos de Tapia con los ingresos que declaró durante los años bajo análisis.