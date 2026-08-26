La Justicia ordenó nuevas pruebas en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género

La Justicia dispuso que se realicen nuevas medidas de prueba en la causa contra Alberto Fernández por violencia de género previo a definir si el ex presidente debe ir a juicio.

Así lo dispuso el juez federal Daniel Rafecas tras un fallo de la Cámara Federal de Casación. La causa que inició la ex primera dama Fabiola Yañez contra el ex jefe de Estado ya cuenta con un pedido de elevación a juicio de parte del fiscal Ramiro González.

Qué medidas dispuso el juez Rafecas

De acuerdo a lo indicado por fuentes judiciales a la agencia Noticias Argentinas, el magistrado solicitó a la Policía Federal informes sobre cuatro agentes que oficiaban como custodios de la ex pareja presidencial y los citó para que declaren como testigos.

También solicitó al Sanatorio Otamendi una copia de la historia clínica de Yáñez para constatar sus ingresos entre 2018 y 2024. En esa época habrían ocurrido los golpes y maltratos denunciados por la ex primera dama.

Las medidas habían sido dispuestas por la Sala II de la Cámara Federal de Casación. Los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico desestimaron anular la causa como pretendía Fernández pero accedieron a producir más pruebas tal como pedía la defensa del ex mandatario.

La Cámara consideró que "la instrucción omitió producir importantes diligencias probatorias" sobre su imputación.

Asimismo, en el fallo la Sala II ordenó al juez Rafecas que, una vez que tenga el resultado de las nuevas pruebas, "reevalúe la situación del imputado" y defina si debe ser llevado a juicio.

El fiscal de la causa, Ramiro González, dictaminó hace ya un año que Alberto Fernández debe ser juzgado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

En tanto, la defensa del ex presidente sigue con su intento para que se declare la nulidad de la causa. La Cámara Federal porteña le concedió un recurso para que reclame en la Cámara Federal de Casación Penal.