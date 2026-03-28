La Justicia resguardará a la secretaria de la empresa aérea que llevó a Manuel Adorni a Uruguay

La Justicia federal dispuso medidas de resguardo para Vanesa Elizabeth Tossi, la secretaria de la empresa aérea que utilizó el jefe de Gabinete Manuel Adorni para viajar a Uruguay.

Por solicitud del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo adoptó esta determinación, luego de que Tossi denunciara por hostigamiento a Marcelo Grandío, periodista y dueño de una productoria que está siendo investigado por la Justicia.

Por su parte, se le ordenó a Grandío que "se abstenga de acercarse al domicilio, lugar de trabajo y demás sitios de habitual concurrencia de la nombrada", así como "de realizar actos de perturbación, intimidación, hostigamiento o presión, directos o indirectos, respecto de Tossi o del ámbito laboral en el que desarrolla sus actividades (artículo n°210, inciso f, del Código Procesal Penal Federal)".

Además, Pollicita inició una causa a Grandío por amenazas hacia la empleada de JAG Executive Aviation, quien declaraba el viernes como testigo por la investigación del vuelo de Adorni cuando recibió llamadas y mensajes del periodista denunciado.

Qué denunció Vanesa Tossi

La empleada de la compañía aérea que llevó al jefe de Gabinete a Uruguay afirmó que recibió "contactos reiterados vinculados con el suceso investigado, en un contexto que describió como de presión y amedrentamiento", lo cual afectaba "su tranquilidad y su estado emocional".

Al solicitar su reguardo, el fiscal expresó: "La secuencia relatada por la testigo -acerca de los insistentes contactos, la presión ulterior a la exposición pública del caso, la remisión de una carta documento en clave intimidatoria y la comunicación durante la propia audiencia testimonial- exhibe un riesgo concreto de afectación sobre una fuente de prueba personal que todavía debe ser preservada".

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