La Libertad Avanza buscará convertir en ley la reforma a la Ley de Glaciares

El Gobierno de Javier Milei buscará este miércoles sancionar en forma definitiva la reforma de la Ley de Glaciares y anotarse otro triunfo a nivel legislativo en lo que va del año.

Será en una sesión especial de la Cámara de Diputados convocada para las 15 en la que La Libertad Avanza (LLA) tendría garantizada la mayoría para la aprobación del proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado.

Al menos así lo refleja el dictamen de mayoría que el oficialismo y sus habituales aliados lograron emitir este martes en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, y Asuntos Constitucionales. La oposición, en tanto, firmó dictámenes de rechazo.

El oficialismo y sus aliados lograron emitir un dictamen de mayoría en un plenario de comisiones.

Para la aprobación del proyecto, La Libertad Avanza cuenta con el respaldo del PRO, la Unión Cívica Radical, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo. También podría sumar el apoyo de algunos legisladores de Unión por la Patria y de Provincias Unidas

Los principales cambios que establece la nueva Ley de Glaciares





El proyecto de reforma a la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial apuntapara permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares que en teoría no cumplen con una función hídrica fehaciente.

Además, la iniciativa impulsada por la gestión libertaria le transfiere a las provincias facultades para decidir qué zonas proteger y cuáles no de acuerdo a sus propios criterios.

El proyecto de la gestión libertaria introduce una precisión al hablar de las "formas periglaciares" para distinguir entre aquellas que cumplen funciones de "reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores de agua para la recarga de cuencas hidrográficas" y aquellas que no necesariamente cumplen dicha finalidad y son aptas para la utilización económica.

Sectores de la oposición y organizaciones ambientalistas critican la propuesta debido a que quedaría sin efecto la prohibición de actividades que puedan afectar la condición natural de áreas consideradas reservas estratégicas de recursos hídricos, que son vitales para el consumo humano, para la biodiversidad y para el equilibrio climático.

Ley de Glaciares: movilización al Congreso



Para expresar su rechazo a la reforma, partidos políticos del Frente de Izquierda se movilizarán al Congreso y realizarán una vigilia hasta el momento de la votación en Diputados.

Sectores de izquierda convocaron a una movilización al Congreso.

La primera concentración será a las 13 frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17 está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación. Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.