La Libertad Avanza busca sancionar la ley de Inocencia Fiscal II y posterga el tratamiento de la reforma del Banco Central

El Senado de la Nación tendrá este jueves una nueva sesión ordinaria en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II. En tanto, el debate de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) fue postergado hasta la próxima semana según lo acordó La Libertad Avanza (LLA) con sus habituales aliados durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizó el miércoles.

La sesión está convocada para las 11 y el temario también incluye el tratamiento de tres pliegos de jueces, la transferencia de competencias penales nacionales al fuero de la Ciudad de Buenos Aires y la reforma al Régimen de Biocombustibles.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, confirmó el temario de la sesión y reconoció que la reforma del BCRA se postergó por una semana porque "hay una diferencia sobre la elección de los directores". Es que los aliados le pidieron al oficialismo introducir algunos cambios a la sanción de la Cámara de Diputados, pese a haber firmado a favor el dictamen de mayoría en el plenario de comisiones.

Inocencia Fiscal II

Si bien La Libertad Avanza aceptó demorar el debate por la reforma del Banco Central podría conseguir este jueves una victoria ya que tiene los votos para sancionar la ley de Inocencia Fiscal II, una iniciativa que el Gobierno de Javier Milei considera clave para captar dólares que aún los contribuyentes mantienen fuera del circuito financiero.

El proyecto contempla la eliminación de restricciones para ingresar al régimen simplificado de Ganancias y también redefine el concepto de "discrepancia significativa", que determina en qué circunstancias la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede impugnar una declaración simplificada.

Según figura en el texto de la iniciativa, será considerada significativa una diferencia que implique un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos 15% respecto de lo declarado por el contribuyente.

Patricia Bullrich confirmó la postergación del debate de la reforma del Banco Central.

Asimismo, el temario de la sesión incluye el traspaso de competencias de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires, en materia de los delitos penales cometidos por los menores, y de integridad sexual.

También se votarán los dictámenes de la Comisión de Acuerdos sobre la designación de los jueces Juan Pedro Galván Greenway y Alejandro Catania en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico. Además, será puesto a consideración del pleno el pliego judicial de Juan Manuel Mejuto.

Biocombustibles

Para garantizar el acompañamiento de los denominados opositores dialoguistas, el oficialismo accedió a incluir la reforma de Biocombustibles, que establece elevar los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% y de biodiésel del 7% al 10%, porcentajes que comenzarían a aplicarse un año después de la sanción de la ley.

No obstante, las diferencias se mantienen en torno a la participación de las pequeñas y medianas empresas no integradas de biodiésel en el mercado.

Las pymes reclaman mantener su participación del 7,5% del mercado, mientras que el proyecto establece una reducción progresiva de ese porcentaje hasta su eliminación en 2036.