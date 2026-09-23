La Libertad Avanza cede ante el reclamo de los aliados y hace concesiones en Discapacidad

Este miércoles se llevará a cambio un plenario de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de la Cámara de Diputados para firmar dictamen sobre los proyectos que apuntan a prorrogar la emergencia en discapacidad. Sin embargo, el oficialismo busca frenar el avance de la propuesta y en un claro cambio de postura, ofreció a sus habituales aliados impulsar una nueva iniciativa que mantiene la mayoría de las pautas que exigen sectores de la oposición.

Se trata de un proyecto que La Libertad Avanza (LLA) considera "superador" ya que reemplaza la emergencia por una ley permanente. Entre otros puntos, mantiene el principio de nomenclador único; ratifica la indexación automática mensual de los aranceles de las prestaciones; asegura la compatibilidad entre el goce de la pensión no contributiva por discapacidad y tener un empleo con ingresos de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles; y garantiza la cobertura básica de protección médica del Plan Federal Incluir Salud para quienes tengan la pensión por discapacidad.

La propuesta fue presentada formalmente por la tarde del martes en una reunión que se llevó adelante en el Salón de Honor de la Presidencia de la Cámara de Diputados. Estuvieron presentes por LLA Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoraz, Silvana Giudici, Gisele Castelnuovo y Laura Rodríguez Machado; Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Avila (Elijo Catamarca), Nancy Picon Martínez (Producción y Trabajo), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La estrategia representa un cambio respecto de los artículos incluidos originalmente en el proyecto de Presupuesto 2027 que generaron cuestionamientos entre los bloques aliados e incluso desde el propio oficialismo, por lo que el Gobierno de Javier Milei decidió revisar parte de la propuesta. También evalúa impulsar una sesión durante la primera o segunda semana de octubre con un temario que incluya Discapacidad y endeudamiento familiar.

Diputados también avanza con el debate de más de 50 iniciativas sobre morosidad y endeudamiento.

Asimismo, en el plenario de comisiones convocado para este miércoles a las 12, Unión por la Patria, junto a un sector de Provincias Unidas y el Frente de Izquierda, insistirán con la prórroga de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que expira el próximo 31 de diciembre.

Morosidad y endeudamiento familiar

Diputados, por otra parte, también continúa con el debate de más de 50 iniciativas sobre morosidad y endeudamiento familiar. Las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor tienen previsto avanzar con dictámenes el 29 de septiembre.

Como ocurrió con el tema discapacidad, el oficialismo prepara una propuesta propia centrada, entre otros puntos, en transparentar el costo financiero total de los créditos.