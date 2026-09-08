La Libertad Avanza pedirá el juicio político a la jueza que frenó la edad de imputabilidad

La bancada bonaerense de La Libertad Avanza (LLA) impulsará el pedido de juicio político contra la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora.

La iniciativa, encabezada por Sebastián Pareja junto a legisladores provinciales, busca remover a la magistrada tras la resolución que frenó por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en el territorio bonaerense. El descargo de la magistrada.

Los argumentos del oficialismo contra el fallo judicial

El espacio oficialista fundamenta la presentación institucional en el rechazo a la medida cautelar concedida por la magistrada.

Desde la conducción de La Libertad Avanza en la provincia argumentan que la decisión interfiere de manera indebida con la Ley 27.801, aprobada por el Congreso de la Nación, y señalaron que la denuncia se sumará a las acciones promovidas por la asociación civil Usina de Justicia.

En ese sentido, el presidente del bloque de senadores provinciales, Carlos Curestis, cuestionó el criterio de la magistrada y sostuvo que la resolución judicial frena la entrada en vigencia de la norma en el fuero penal juvenil.

El origen de la medida cautelar en Buenos Aires

La suspensión dictada por Marta Elba Pascual responde a un hábeas corpus preventivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, conducida por el sacerdote Pepe Di Paola. La magistrada argumentó que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura edilicia ni con los recursos profesionales requeridos para alojar a menores de entre 14 y 16 años según los estándares internacionales.

La medida cautelar suspende la aplicación del nuevo régimen sancionado a nivel nacional hasta tanto el Poder Ejecutivo provincial exponga las adecuaciones previstas en una audiencia citada para el próximo 16 de septiembre.