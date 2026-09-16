La Liga de Intendentes bonaerense se reunió con diputados nacionales por el endeudamiento de las familias

La Liga de Intendentes de la Provincia de Buenos Aires mantuvo una reunión con legisladores nacionales para abordar la problemática del endeudamiento y la morosidad que atraviesan cada vez más familias bonaerenses. Del encuentro participaron los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno), que se reunieron con diputados nacionales del peronismo -entre ellos Germán Martínez, Teresa García y Guillermo Michel- para expresar su respaldo al proyecto de alivio financiero y desendeudamiento familiar que tratará la cámara.

La reunión, realizada en el Congreso de la Nación, coincidió con el inicio del tratamiento de las iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar en Diputados. Este martes comenzaron las reuniones conjuntas de las comisiones de Finanzas y de Defensa del Consumidor, que prevén avanzar sobre los distintos proyectos que buscan dar respuesta a la situación de los hogares.

Los números del endeudamiento

Durante el encuentro se puso en discusión cómo el endeudamiento se volvió una problemática cada vez más presente en los distritos, con vecinos que recurren al crédito para afrontar gastos cotidianos y quedan, muchas veces, en situaciones de alta vulnerabilidad. Según los datos que se pusieron en consideración, son 6 millones las personas en situación de morosidad y 14 millones las que tienen algún tipo de endeudamiento bancario y/o financiero.

El encuentro permitió poner en común las distintas realidades de los municipios y conocer las iniciativas que se discuten en el Congreso. La reunión se enmarca en las rondas de conversaciones y mesas de gestión que la Liga viene llevando adelante con dirigentes de todo el arco político bonaerense y nacional, con el objetivo de aportar la mirada de los municipios frente a las problemáticas que atraviesan los bonaerenses.

Quiénes integran la Liga de Intendentes

La Liga está integrada por Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achával (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).