La Liga de Intendentes desembarcó en Bahía Blanca y respaldó el reclamo por la Zona Fría

Los intendentes de la Liga llevaron a Bahía Blanca su agenda de producción, empleo, infraestructura y desarrollo bonaerense. Federico Achával (Pilar), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Gastón Granados (Ezeiza) fueron recibidos por el intendente local, Federico Susbielles, también integrante del espacio.

Durante el encuentro, los jefes comunales pusieron en común las capacidades de cada distrito y la necesidad de transformarlas en más trabajo y oportunidades para los bonaerenses. También repasaron las principales fortalezas productivas de la ciudad, con especial atención en el puerto, la industria, el campo y las oportunidades que abren las nuevas inversiones.

La recorrida por Bahía Blanca

La comitiva visitó el Consorcio de Gestión del Puerto, la Bolsa de Cereales y Productos y el Centro de Interpretación de la Cooperativa Obrera, donde conocieron de primera mano distintas experiencias vinculadas a la producción y al desarrollo local.

"Bahía Blanca tiene una enorme capacidad productiva y es un claro ejemplo del potencial que tiene nuestra Provincia para generar desarrollo, empleo y oportunidades", señalaron desde la Liga.

Los intendentes remarcaron además la importancia de generar condiciones para atraer inversiones al país y a los municipios bonaerenses. "Necesitamos que lleguen inversiones porque significan más oportunidades de trabajo, producción e infraestructura. Queremos que esas inversiones se traduzcan en desarrollo para nuestros territorios", expresaron.

El reclamo por la Zona Fría

El otro eje de la visita fue el debate por la Ley de Zona Fría. Los intendentes respaldaron a Bahía Blanca y a los 93 municipios que se verían afectados por una reducción del beneficio, y cuestionaron una medida que impactaría directamente en más de 3 millones de familias de la Provincia.

"Los intendentes tenemos la responsabilidad de escuchar, trabajar y representar a nuestras comunidades. Por eso acompañamos este reclamo y defendemos un beneficio que representa un alivio concreto para millones de bonaerenses", sostuvieron. Y agregaron: "Las gestiones territoriales tienen que ser escuchadas cuando las decisiones nacionales impactan en la vida cotidiana de nuestras comunidades".

Una agenda desde los municipios

La visita forma parte del trabajo que la Liga viene desarrollando en distintos puntos de la Provincia, con el objetivo de fortalecer una agenda común desde los municipios y poner en valor las capacidades productivas de cada región.

El espacio está integrado por los intendentes Federico Achával (Pilar), Federico Susbielles (Bahía Blanca), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Mariel Fernández (Moreno), Marisa Fassi (Cañuelas), Gastón Granados (Ezeiza), Nicolás Mantegazza (San Vicente), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Juan de Jesús (Partido de La Costa), Juan Pablo García (Dolores) y Esteban "Tito" Sanzio (Baradero).