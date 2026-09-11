La Liga de Intendentes Peronistas bonaerense se reunió en San Vicente de cara a 2027

La Liga de Intendentes Peronistas de la Provincia de Buenos Aires se reunió este viernes en la histórica Quinta 17 de Octubre, ubicada en San Vicente, en el marco de la ronda de conversaciones y mesas de gestión que el espacio viene desarrollando.

El intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, resumió los ejes del encuentro a través de su cuenta de X. "Uno de los ejes centrales del encuentro estuvo puesto en el fortalecimiento del federalismo, el análisis de la situación económica en las provincias, y el impacto de las políticas públicas del Gobierno Nacional en las familias, por la pérdida del empleo y aumento del endeudamiento y en las pymes e industrias que se ven afectadas por la crisis económica", expresó.

En el plano político, el jefe comunal marcó el horizonte que ordena esas conversaciones. "En el ámbito político, coincidimos en la defensa de las economías regionales y el desarrollo productivo como punto de partida para la construcción de una alternativa nacional de cara al 2027", escribió.

Una ronda de encuentros del peronismo

El cónclave se dio en continuidad con una serie de reuniones que la Liga mantuvo en las últimas semanas. Según recordó Menéndez, el espacio ya compartió mesas de trabajo con el gobernador Axel Kicillof, con Sergio Massa, con el diputado nacional Máximo Kirchner y con el vicepresidente del PJ Nacional y senador José Mayans, entre otros referentes del peronismo.

La Liga de Intendentes Peronistas está integrada por los jefes comunales Federico Susbielles (Bahía Blanca), Esteban Sanzio (Baradero), Marisa Fassi (Cañuelas), Juan Pablo García (Dolores), Gastón Granados (Ezeiza), Juan de Jesús (La Costa), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Gustavo Menéndez (Merlo), Hernán Arranz (Monte Hermoso), Mariel Fernández (Moreno), Federico Achaval (Pilar) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

"La mirada federal e industrial de las provincias es un punto central de acuerdo entre nuestra Liga de Intendentes y el Gobernador riojano", señaló Menéndez.