La mesa política fijó prioridades para el Congreso con Sturzenegger y analizó la situación económica con Luis Caputo

Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, al que el presidente Javier Milei suele llamar "El Coloso", fue convocado a participar de la reunión de mesa política que encabeza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y en la que se sientan asiduamente otros ocho miembros a redefinir la estrategia legislativa.

En la Casa Rosada durante tres horas la primera plana de La Libertad Avanza analizó, entre otros asuntos, el revés en el Senado con la caída de la mayoría de los capítulos de la Ley de Propiedad Privada, cuya redacción se le adjudica a Sturzenegger.

Estos encuentros suelen durar poco más de dos horas, por lo que llamó la atención la extensión y que no hubo foto. Apenas concluyó, los que no tienen despacho se retiraron de la Rosada. Esta vez, fuentes oficiales comunicaron que "se realizó un abordaje de la situación económica y de las principales variables e indicadores".

La mesa fijó prioridades con Sturzenegger y recibirá a más ministros

Uno de los objetivos de la reunión, según compartieron más temprano con cronica.com.ar fuentes con acceso, fue establecer un orden de prioridades para las reformas parlamentarias que el oficialismo buscará aprobar de acá a fin de año como la modificación del régimen de Inocencia Fiscal II y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Concluido el intercambio, se agregó desde Presidencia que con el ministro Sturzenegger "se conversó sobre el cronograma de los proyectos de ley en los que trabaja su equipo. Se definió que el primero de los proyectos a impulsar será el referido al mercado de capitales".

Y para ratificar el apoyo de Milei a Sturzenegger se aclaró: "Las iniciativas de desregulación constituyen un pilar fundamental del proceso de crecimiento económico que atraviesa el país".

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La derrota para cambiar la Ley de Tierras y del Manejo del Fuego dejó acusaciones cruzadas, aunque todas pasan por Sturzenegger, quien ostenta acceso directo a Olivos. Lo que pasó pasó pero la mesa política quiere ahora concentrar esfuerzos en textos que consideran clave para la conseguir la reelección de Milei, como la reforma electoral y la eliminación de las PASO.

Sturzenegger tiene otros proyectos desreguladores en carpeta que en Balcarce 50 describen como "ambiciosos". Entonces, además de haberlos conversado con el presidente Milei, este martes intercambió detalles con los encargados de conseguir los votos de aliados en el Congreso, una instancia cada vez más difícil de cara al año electoral.

Es así que lo recibieron Karina Milei, el asesor presidencial Santiago Caputo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Presidencia y armador del partido violeta, Eduardo "Lule" Menem.

También el vice jefe de Gabinete Ignacio Devitt. Y Fabián Fernández, secretario de Medios. No participa de estos encuentros el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien en la conferencia de prensa reforzó que Sturzenegger es una "figura clave" .

Fue el turno de Sturzenegger este martes, pero la mesa política convocará a otros ministros del Gabinete a fin de "ampliar la participación sectorial y profundizar el abordaje de las distintas áreas de gestión y de la agenda legislativa", se anticipó.

Santilli se reencuentra con gobernadores aliados

Santilli será parte mañana en Misiones de un encuentro en el marco del Consejo del Norte Grande, junto a gobernadores aliados (varios ahora en duda, tras la sesión en el Senado) y opositores de la región.

Está integrado por provincias del Noroeste (NOA) y Noreste (NEA) como Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Recibirá el reclamo por el proyecto de "zonas cálidas".

Los Milei y Santilli el último 9 de julio en Tucumán.

Los lazos con gobernadores aliados están más que tirantes desde el último jueves cuando el giro en la postura de sus terminales en el Congreso dejó a La Libertad Avanza sin posibilidades con los capítulos que más le importaban de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

Las versiones que rondaron esa decisión hicieron hincapié en la demora de la Casa Rosada por definir una estrategia electoral conjunta (en especial cuando varias provincias podrían desdoblar su elección de la nacional en 2027 y arrancar campaña en el verano próximo); también en la presión social con múltiples expresiones contra el proyecto; y la búsqueda de rechazos conseguida por la oposición peronista coordinada (trascendió un llamado clave de Sergio Massa, por ejemplo).

El viernes, Santilli y Caputo viajarán también a Catamarca para reunirse con el gobernador local, Raúl Jalil, y su par de Santiago del Estero, Elías Suárez, con el objetivo de poner en marcha la Red de Acueductos y Plantas Potabilizadoras Albigasta.



