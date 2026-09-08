La Mesa Política se reúne con la Causa Malvinas como eje principal

El Gobierno nacional llevará adelante este martes una nueva reunión de la denominada "Mesa Política" en la Casa Rosada con el propósito de coordinar los próximos ejes operativos de la gestión, pero estará orientada principalmente al seguimiento de las medidas vinculadas a la causa por las Islas Malvinas, según lo anticipado por el presidente Javier Milei en la última reunión con su Gabinete.

De esta manera, el encuentro será liderado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y contará con la participación especial del canciller Pablo Quirno y del ministro de Defensa Carlos Presti.

Ambos funcionarios fueron convocados para ordenar la estrategia diplomática y legislativa de la Casa Rosada, tras confirmarse que el paquete de leyes anunciado sobre el archipiélago iniciará su tratamiento por la Cámara de Diputados.

La agenda legislativa del Ejecutivo en el Congreso

Junto con el debate por la cuestión Malvinas, la cúpula del oficialismo evaluará la marcha de las iniciativas libertarias que avanzan en el Poder Legislativo.

El Gobierno libertario busca acelerar la sanción definitiva de la reforma de la carta orgánica del Banco Central y de la Ley de Inocencia Fiscal bis, proyectos que ya recibieron la aprobación de la Cámara de Diputados durante el mes pasado.

Del mismo modo, en el último cónclave político se ratificó el objetivo de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

Cabe recordar que el debate de la reforma política comenzará el próximo 15 de septiembre en el Senado. Se trata de un proyecto que contempla modificaciones al sistema de financiamiento de los partidos políticos, así como la implementación de Ficha Limpia y la supresión de las primarias.