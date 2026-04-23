La nueva estructura de Adorni, con 243 funcionarios y 528 millones mensuales de gasto

El Poder Ejecutivo emitió un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial, en que aprueba la nueva estructura organizativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en medio de la lluvia de acusación judiciales sobre el titular de la cartera, Manuel Adorni.

Pero lo mas llamativo de esto es el extenso volumen aprobado a tal dependencia, que se agranda con nuevos cargos traídos de Secretaría General de Presidencia y de la antigua Secretaría de Vocería de la que también era titular el mismo funcionario.

La nueva estructura, cuenta con 6 secretarios de Estado, 17 subsecretarios, 42 directores entre generales y nacionales, y un número impactante: 108 directores simples, además de 70 coordinadores. Para hacerla fácil, 243 personas todos ellos con rango de funcionarios.

De acuerdo con el texto de los considerandos del Decreto, la aprobación de este gran elefante público, pasó por la aprobación del Ministerio de Desregulación, es decir que tuvo la venia de Federico Sturzenegger.

Por otro lado, la Jefatura de Gabinete se hizo también del control de 17 organizamos descentralizados y empresas públicas, todas ellas con sus funcionarios y sus salarios, en muchos casos superiores a los de la administración centralizada. Por solo dar un ejemplo, el Secretario de Comunicación, Javier Lanari, quedó a cargo de RTA (TV Pública mas Radio Nacional) y APE SAU (la ex Telam con nombre cambiado).

Solamente considerando los salarios base, sin tener en cuenta los extras por antigüedad, título profesional y otros varios rubros, de los funcionarios de la Jefatura de Gabinete, y sin considerar los descentralizados en los que los sueldos suelen ser un misterio, el gasto mensual de la dependencia de Adorni en salarios de funcionarios (no el personal), ronda los 528 millones de pesos mensuales.

Suena un poco fuerte. O la motosierra perdió la dentadura o se le acabó el combustible. Ello, para ampliar el poder del funcionario mas cuestionado por la Justicia de esta administración.