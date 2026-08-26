La oposición a Milei ostentó mayoría en Diputados y ahora podría forzar una sesión para tratar endeudamiento familiar

El endeudamiento de los trabajadores calienta el debate político. En el Congreso hay sesión especial por el temario consensuado entre La Libertad Avanza (LLA) y aliados del PRO, UCR y otros. La oposición del peronismo no dialoguista y la izquierda intentó sumar proyectos para aliviar la morosidad familiar, no lo logró pero ostentó una mayoría que mejora sus chances a futuro.

En una jornada maratónica tensa en la Cámara de Diputados que el presidente de la Nación, Javier Milei, sigue desde la Quinta de Olivos, los bloques de Unión por la Patria y Provincias Unidas solicitaron apartamientos del reglamento para incorporar iniciativas que auxilien a los que tienen deudas, también para prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Para combatir la morosidad sumaron 133 votos. Es un número clave que si bien no alcanzó para la sesión de este miércoles en la Cámara baja, ya que al ser iniciativas fuera del temario requerían tres cuartos de los presentes, abre la posibilidad de solicitar a futuro una sesión especial para tratarlos.

La situación en Diputados para la oposición es desafiante ya que el quórum para habilitar una sesión requiere 129 y se necesita una mayoría simple para aprobar el emplazamiento a comisiones.

La mayoría conseguida hoy con más de la mitad de las bancas puede cambiar entonces la suerte de los más de 30 proyectos que esperan para ser debatidos en comisiones sobre morosidad y llegar al recinto. Lo mismo para diversos intentos que pueda hacer la oposición férrea de cara al 2027, por lo que enciende una alarma para la Casa Rosada.

Aportaron votos también las bancadas de Argentina Federal, Frente de Izquierda, Elijo Catamarca, Independencia y Primero San Luis.

En cambio, rechazaron con 107 votos La Libertad Avanza, el Pro y Por Santa Cruz. Hubo abstenciones que colaboraron con la negativa de la UCR, el MID, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires.

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