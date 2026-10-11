La oposición apunta a conseguir quórum para sesionar el jueves tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

Los bloques opositores en la Cámara de Diputados trabajan por estas horas en conseguir el quórum necesario para poder sesionar el jueves y derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del presidente Javier Milei. La semana pasada, la Corte Suprema dictó una medida cautelar interina con la que suspendió parte de la normativa y restableció los límites a la venta de tierras a extranjeros.

"Estamos trabajando para eso. Espero que podamos contar con quórum. Soy optimista en la búsqueda de lo que necesitamos", aseveró este domingo el presidente del bloque de Unión por la Patria en la Cámara baja, Germán Martínez, en una entrevista radial.

Al fundamentar su confianza, remarcó que "el temario es muy potente" y no solo está vinculado con el debate de la Ley de Tierras.

Germán Martínez es "optimista" en que podrán conseguir quórum para sesionar el jueves.

"Incluye la búsqueda de la prórroga de Emergencia en discapacidad, que va más allá del financiamiento para las prestaciones, previsto en el Presupuesto 2027", precisó.

Por último, ponderó que en cuanto al endeudamiento de las familias argentinas avanzaron con "un muy buen dictamen con Provincias Unidas, el socialismo, sectores de la UCR y la Coalición Cívica, que le puede dar un alivio real y rápido a millones de argentinos que están en esta situación, que le dé una herramienta potente a cada endeudado para que pueda negociar rápido, en condiciones favorables, una situación de alivio con cada acreedor".