La oposición busca consolidar una mayoría en Diputados para tratar proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias

Los sectores opositores al Gobierno de Javier Milei obtuvieron una señal política esperanzadora en la Cámara de Diputados en su intento de forzar al oficialismo a tratar proyectos vinculados con el endeudamiento de las familias y la emergencia en discapacidad. Es que si bien en la sesión del miércoles no alcanzaron la mayoría especial necesaria en el pedido de apartamiento para ampliar el temario de la jornada, los 133 votos logrados les permite ilusionarse con poder lograr su objetivo en el próximo encuentro.

Es que si en una sesión especial que pedirán para el 9 de septiembre, se repitiera la cantidad de votos, la oposición estará en condiciones no sólo de reunir quórum sino además de emplazar a las comisiones de Finanzas y Presupuesto y Hacienda (conducidas por el oficialismo) para de esa forma forzar el tratamiento de las múltiples iniciativas que existen sobre esos dos temas.

La señal de alerta que se encendió para la Libertad Avanza es porque la mayoría opositora no quedó limitada a Unión por la Patria, Provincias Unidas y la izquierda.

Argentina Federal, Independencia, Elijo Catamarca y La Neuquinidad, habituales aliados del oficialismo, aportaron 14 votos a favor de los pedidos de tratamiento sobre tablas, mientras que la UCR, el MID y Producción y Trabajo optaron por abstenerse.

Así fue la votación para pedir el apartamiento para ampliar el temario de la sesión.

De esta forma, aunque La Libertad Avanza consiguió impedir el tratamiento por el momento de los proyectos con sus 107 votos (94 de LLA, 12 del PRO y uno de Por Santa Cruz), no pudo evitar que se formara una mayoría parlamentaria dispuesta a poner el tema nuevamente en el centro de la agenda.

El reclamo es por una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora.

"Tenemos que trabajar por la agenda que importa"

En una conferencia de prensa tras la votación, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, valoró los 133 votos obtenidos al destacar que fue una construcción "muy transversal". "No conseguimos el objetivo hoy pero ambas iniciativas obtuvieron un número importante que nos hace pensar que tengamos una sesión con quórum", confió y se ilusionó con la posibilidad de "empezar a dar una respuesta a los millones de argentinos y argentinas afectadas".

En tanto, la jefa del interbloque del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, criticó que "el Gobierno no quiso discutir ninguno de los temas que importan a la gente" al tiempo que subrayó que el flagelo que afecta a millones de personas "no es endeudamiento" sino que "es una estafa" por las "tasas usurarias" impuestas.

Por su parte, el diputado de Provincias Unidas Esteban Paulón destacó el número de votos que se consiguió. "Demuestra que la mayoría de los bloques estamos convencidos de que tenemos que trabajar por la agenda que importa", sentenció.